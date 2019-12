Auch heuer fand in der Julius Raab Halle das bereits traditionelle Schauturnen in Rhythmische Sportgymnastik statt. Große sowie kleine Mädchen konnten ihren Eltern, Verwandten und Freunden zeigen was sie alles im letzten Jahr gelernt haben. Einzelne kleine selbstgestaltete Choreographien, sowie fertige Wettkampfprogramme wurden gezeigt.

Zwei Gymnastinnen bereiten sich auf die Weltmeisterschaft in Minsk vor.

Unter den Mitwirkenden Mädchen waren auch zwei Gymnastinnen, Iris Voitleitner und Mira Köhler die dem aktuellen Juniorennational- bzw. Perspektivkader angehören und sich für größere Aufgaben wie den Juniorinnenweltmeisterschaften 2021 in Minsk vorbereiten.

Als krönenden Abschluss durften sie auch andere verborgene Talente unter Beweis stellen. Zum Flötenspiel wurde begeisternd gesungen und das Programm weihnachtlich besinnlich abgerundet. Die zahlreichen Zuschauer belohnten die Mädchen für ihre Leistungen. Danke an alle Unterstützer und Spender.

