GALLNEUKIRCHEN. Der Gemeinderat Gallneukirchen beschloss mit den Stimmen von SPÖ, Grüne und FPÖ das Budget 2022. Wie berichtet, stimmte die ÖVP dagegen. „Uns gelingt es mit diesem Budget, langjährig aufgeschobene und von der Bevölkerung erwartete Maßnahmen anzugehen. So werden die Budgets für Ausbau der Rad- und Fußwege, für Jugendarbeit sowie für Bildung, Kultur und Umwelt kräftig erhöht“, zeigt sich Bürgermeister Sepp Wall-Strasser (SPÖ) über sein erstes Budget erfreut.

Generalsanierung der Schulen

So soll der Radweg zur OMV-Tankstelle Schweinbach Realität werden. Der geplante Gusenerlebnisweg würde eine Radverbindung von Engerwitzdorf bis nach Riedegg mit einem neuen Übergang über die Gusen beim Pacassy-spielplatz ermöglichen. Für die Feuerwehr ist ein neues Kommandofahrzeug vorgesehen. Die Kalkulation für die Generalsanierung des Schulkomplexes wurde beim Land OÖ eingereicht und soll im Sommer beginnen. Dabei wurde großer Wert auf eine pädagogisch wertvolle und ökologisch nachhaltig ausgerichtete Gestaltung gelegt.

Leerstandsnutzung

Auch die bisher blockierte Nutzung der Leerstände der alten Feuerwehr und des alten Hallenbades im Zentrum der Stadt soll nun offensiv angegangen werden. Die Gebäude der alten Feuerwehr und der ehemaligen Bücherei sollen mit geringen Mitteln soweit adaptiert werden, dass sie vorübergehend als Orte für die Jugend und Veranstaltungen von Vereinen und Initiativen geeignet sind. Für das alte Hallenbad wird geprüft, inwieweit dieses als Kultur- und Veranstaltungsort eingerichtet werden kann, welches den Charakter des Bades bestehen lässt. Sowohl Kulturinitiativen wie auch Experten raten dazu. Als Vorbild präsentierte Wall-Strasser in der Gemeinderatssitzung das Beispiel des Alten Hallenbades in Feldkirch in Vorarlberg.