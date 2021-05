PUCHENAU/LICHTENBERG. Die Neos werden bei den kommenden Gemeinderatswahlen im Herbst in Puchenau und in Lichtenberg antreten. Neos Puchenau will die Gemeinde für junge Menschen und KMUs attraktiver machen. Der Nahverkehr müsse mit der S6 attraktiver werden. Und: "Die Bedürfnisse der jungen Menschen, speziell an Feiertagen und Wochenendn, aber auch für Pendler muss berücksichtigt werden", sagt Sprecher Georg Weichhart (l.). Darüber hinaus verlangen sie mehr Elektrotankstellen, weil die Elektromobiliät stark zunimmt. Die Neos Puchenau streben auch einen Shared-Workspace für Start-ups an. Neben Weichhart ist auch Markus Wöhrenschimmel (r.) im Puchenauer Team.

Die Neos Lichtenberg wollen mehr Transparenz und Mitbeteiligung der Bevölkerung bei der Gemeindepolitik. "Wir werden in den nächsten Wochen das Gespräch mit Lichtenbergern suchen, so Sprecher Gregor Reinthaler. Das Team von NEOS Lichtenberg besteht zudem aus Jakob Koch und Rudi Wahlmüller.