GALLNEUKIRCHEN. Am vergangenen Wochenende fand die Jahreshauptversammlung der Sozialistischen Jugend (SJ) Gallneukirchen statt. 24 Delegierte versammelten sich unter Einhaltung der Covid-Regeln im Gasthaus Landerl. Auch anwesend waren namenhafte Ehrengäste, darunter Bürgermeister Sepp Wall Strasser (SPÖ), Eva Reiter, Vorsitzende der SJ OÖ, Bezirksgeschäftsführer Andi Leitner, sowie weitere Vertreter der SPÖ Gallneukirchen und der Vorsitzende der Jungen Generation Urfahr-Umgebung, Christian Wiesmayr.

"Mehr Aktionismus"

Die SJ beschloss unter anderem Anträge zu den Themen „mehr Aktionismus“ und „bessere Medienpräsenz“ und rief zu mehr Zusammenarbeit der sozialdemokratischen Jugendorganisationen auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene auf.

Außerdem stellten sich Simon Panholzer als Vorsitzender, Niklas Straßl und Adrian Fuchs als Stellvertreter der Wahl und wurden in ihren Funktionen bestätigt. Im Anschluss wurde auch der Vorstand mehrheitlich bestimmt.

Goodie-Bags

„Danke an alle die bei dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Die Jugendlichen haben bewiesen, dass tendenziell sonst trockene Jahreshauptversammlungen auch Spaß machen können“, zeigte sich Bürgermeister Sepp Wall- Strasser begeistert.

Die Teilnehmer erhielten kreative Goodie-Bags samt nicht ganz zu ernst zu nehmenden Inhalt, professionell geschnittene Videos von Adrian Fuchs visualisierten die geleistete Arbeit der letzten Monate, Schriftführer Niklas Straßl sorgte mit seiner Protokollführung an der mechanischen Schreibmaschine für Schmunzeln. Unter der brillanten Moderation vom Tobias Spinka haben sich alle neben der Befassung mit inhaltlichen Themen auch unterhalten gefühlt. Als I Tüpfelchen verteilte die SJ zum Abschluss ihre exklusiv gestalteten „SJ Galli Jahreskalender“ an alle Anwesenden.

„Der Abend war ein echt grandioses Gesamtpaket. Es freut mich, dass wir als Ortsorganisation in so kurzer Zeit so viel bewirken konnten; z.B. die Initiierung der Renovierung des Skater Platzes, oder das Vernetzen der Jugendlichen im Ort. An solchen Tagen merkt man, dass es sich lohnt sich politisch zu engagieren“, so Vorsitzender Simon Panholzer.

Als krönender Abschluss wurde am Marktplatz eine Runde Flunky Ball mit BGM Sepp Wall –Strasser gespielt.