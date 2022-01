Zu seinen Stellvertretern wurden Philipp Scheibenreif aus Altenberg und die Alberndorferin Irene Fellner gewählt.



GALLNEUKIRCHEN. Beim Bezirksparteitag der FPÖ Urfahr-Umgebung in Gallneukirchen am 15. Jänner wurde Bundesrat Günter Pröller mit 85,37 Prozent der Delegiertenstimmen in seinem Amt als Bezirksparteiobmann bestätigt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Delegierten und freue mich auf die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam mit unserem starken Team“, betonte Pröller nach der Wiederwahl. Als Ehrengäste nahmen FPÖ-Landesparteiobmann Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, die Landtagspräsidentin LAbg. Sabine Binder, NAbg. Rosa Ecker und noch andere FPÖ-Abgeordnete zum Landtag und Nationalrat am Bezirksparteitag teil.

Gemeinderat, Unteroffizier

Bundesrat Pröller ist auch Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Feldkirchen. Zusätzlich ist er in seinem Beruf als Bundesheer-Unteroffizier tätig. Pröller: „Wir werden für unsere Heimat arbeiten und den Menschen zukunftsfähige, bodenständige und ehrliche Konzepte anbieten“, so Bezirksparteiobmann Pröller. Am Parteitag wurden außerdem langjährige Mitglieder für ihre 25-, 40- und 60-jährige Treue ausgezeichnet.

„Ich freue mich für Günter und gratuliere ihm zu seinem hervorragenden Ergebnis. Die FPÖ wird Oberösterreich auch die nächsten Jahre positiv gestalten und verlässlich und mit Weitsicht regieren. Unsere Bezirksgruppe Urfahr-Umgebung leistet dazu einen wichtigen Beitrag direkt bei den Menschen und nimmt die Sorgen unserer Bürger ernst“, sagte Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner bei seiner Rede.