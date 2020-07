URFAHR-UMGEBUNG/LINZ. Zu einem Willkommens-Nachmittag nach Linz lud die OVP kürzlich alle 20 in den vergangenen Monaten neu gewählten und angelobten ÖVP-Bürgermeister des Landes. Im Mittelpunkt stand dabei ein Gedankenaustausch mit Landesparteiobmann Landeshauptmann Thomas Stelzer. Zuvor gab es Diskussionsrunden mit den Regierungsmitgliedern Landesrat Max Hiegelsberger und Landesrat Markus Achleitner sowie Landesgeschäftsführer Landtagsabgeordneten Wolfgang Hattmannsdorfer. Stelzer würdigte den Einsatz der neuen Bürgermeister und bedankte sich für deren Bereitschaft, dass sie in ihren jeweiligen Gemeinden diese so wichtige Aufgabe übernommen haben. Aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war die neugewählte Bürgermeisterin von Ottenschlag, Katharina Kaltenberger gemeinsam mit ihrem neugewählten Amtskollegen, dem Bürgermeister aus Altenberg, Nationalratsabgeordneten, Michael Hammer vor Ort.