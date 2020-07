Katharina Kaltenberger ist heuer im Februar Bürgermeisterin von Ottenschlag geworden. Die 44-Jährige im BezirksRundschau-Interview.

BezirksRundschau: Haben Sie sich schon eingelebt in das Amt? Haben Sie schon Gemeinderatssitzungen hinter sich?

Kaltenberger: Wir hatten zwei Gemeinderatssitzungen. 14 Tage später war der Corona-Lock-Down. Damit hat keiner rechnen können. Die beiden Sitzungen haben gut funktioniert.

Als Bürgermeister erfordert auch viel Spezialwissen, z. B. im Bauwesen. Sind Sie dafür gewappnet?

Ein bisschen Spezialwissen etwas hab ich mir durch mein Studium an der BOKU in Wien. Ich studierte Landschaftsplanung/-pflege. Außerdem bin ich seit 2015 im Gemeinderat und ab 2018 war ich schon die Vizebürgermeisterin von Ottenschlag.

Was sind die nächsten größeren Projekte, die Sie in Ottenschlag umsetzen möchten?

Die Digitalisierung und das Stopfen von Funklöchern innerhalb der Gemeinde. Es gibt Orte in der Gemeinde, die keinen Handyempfang haben, etwa in Wintersdorf. Wir müssen Glasfaser forcieren. In drei Jahren sollte das Glasfaser-Projekt einreichbar sein. Ein großes Thema ist auch leistbares Wohnen. Es gibt zwar noch verfügbares Bauland, aber langsam stehen wir an. Wir sind eine sehr junge Gemeinde. Nur 20 Prozent der Einwohner sind über 65 Jahre alt.

Ottenschlag ist eine kleine Gemeinde. Die Fusion mit Reichenau und Haibach ist bis jetzt nicht zustande gekommen. Was sagen Sie zu diesem Thema?

Wir haben eine gute Verwaltungsgemeinschaft. Fast alles wird gemeinsam genutzt, z. B. das Amtshaus oder die Angestellten. Es ist immer zusammengearbeitet und Synergien genutzt worden. Momantan werden Fusionen vom Land OÖ nicht forciert.

Sie arbeiten auch noch als Lehrerin. Wie lässt sich das mit der Bürgermeisterei vereinbaren?

Sehr gut. Ich habe keine ganze Lehrverpflichtung an der HBLA Elmberg. Ich kann die Zeiten an der Schule mit den Zeiten im Gemeindeamt gut anpassen.

Sie sind keine gebürtige Ottenschlagerin? Woher kommen Sie ursprünglich?

Aus Lichtenberg. Nach dem Studium in Wien habe ich kurz überlegt in der Großstadt zu bleiben, aber das Naturverbunde ist mir abgegangen. Dann habe ich ein Steinbloß-Sacherl in Ottenschlag geerbt. Dass ich einmal Bürgermeisterin werde, damit habe ich nicht gerechnet.