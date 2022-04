Auch heuer organisierte der Seniorenbund Alberndorf die Herstellung und den Verkauf von Palmbuschen. Der Reinerlös wurde laut einstimmigen Beschluss auf € 1.000,-- erhöht und an die Hilfsaktion „Nachbar in Not“ (Ukrainehilfe) überwiesen. Ein herzliches Dankeschön an jene, die beim Palmbuschenbinden fleißig geholfen haben und allen Käufern.