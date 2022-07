Marc Hierschläger von Radteam ASKÖ Naturfreunde Auto Eder Walding gewinnt die BOA-Kids-Trophy 2022!

Die 3-tägige Veranstaltung des Radclubs UNION Alberndorf bestehend aus einem Kriterium am Marchtrenker ÖAMTC-Trainingsgelände, einem Einzelzeitfahren Alberndorf-Gusental-Alberndorf und einem Straßenrennen im Umland von Alberndorf wurde dieses Jahr zum ersten Mal mit starker internationaler Beteiligung aus Tschechien, Deutschland, Slovenien und Italien ausgetragen.

Marc Hierschläger holte sich mit zwei Einzelsiegen und einem 2. Platz im Einzelzeitfahren den Gesamtsieg in der U13-Kategorie!

In der Kategorie U15 landete Theo Preslmayr auf Gesamtrang 12, im U17-Ranking belegte Paul Viehböck den 5. Gesamtrang!