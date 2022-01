Am letzten Mittwoch am frühen Vormittag haben Eiskristalle bzw. -plättchen in der Luft Nebensonnen samt Ring in den Himmel über Oberneukirchen gezaubert. Wegen der sechseckigen Form der Eiskristalle wird das meiste Licht 22° abgelenkt. Aus Wikipedia: "In turbulenzfreier Atmosphäre richten sich die Plättchen bevorzugt in horizontaler Lage aus. Kommen neben regellos orientierten Plättchen gehäuft horizontal orientierte vor, wird das Licht bevorzugt in horizontaler Richtung nach links und rechts abgelenkt und zwei Stellen des 22°-Rings links und rechts auf Höhe der Sonne erscheinen besonders hell. Es handelt sich um Nebensonnen, die in diesem Fall lediglich hellere Stellen des 22°-Rings sind."