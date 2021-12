Jahresbeginn

Ein Neues Jahr ist für viele der Zeitpunkt um über Veränderungen nachzudenken.

Vorsätze zu schmieden.

Einen neuen Anlauf zu nehmen:

Gesünder leben, mehr bewegen, gelassener den Alltag bestreiten, ein neues Hobby in Angriff nehmen …..

Es gibt VIELES was wir verändern möchten.

Nimm dir ein paar Minuten Zeit und überlege, was DU in deinem Leben gerne verändern möchtest.

Überlege dir, ob die eine oder andere kleinere oder größere Veränderung deinen Alltag, deine Stimmung oder deine Gesundheit verbessern könnte.

Stelle es dir bildlich vor.

Schreibe es auf.

Tausch dich mit einer vertrauten Person darüber aus.

Schlechte Gewohnheiten müssen nicht ein Leben lang beibehalten werden.

Schon kleine Veränderungen können viel bewirken. Unser Körper, unser Geist und unsere Seele sind unser größtes Kapital. Kapital braucht Pflege.

Wenn wir heute gut für uns vorsorgen, haben wir die besten Voraussetzungen, bis ins hohe Alter gesund zu bleiben und ein erfülltes Leben zu haben.

Viele leben in Extremen und Gegensätzen.

Wir sollen immer versuchen unsere Mitte zu finden.

Ein wichtiger Schlüssel dazu ist stets die Balance vor Augen zu haben:

in der Bewegung und in der Entspannung

im Essen und im Trinken,

im Bewahren und im Fortschritt,

im Geben und im Nehmen,

im Ernst und im Humor

im Planen und im Experimentieren

im Arbeiten und in der Freizeit

im Weinen und im Lachen

usw.

Vielleicht fallen dir noch andere Beispiele ein. Gerne kannst du es in den Kommentaren teilen.



Auf dem Weg zur Veränderung, möchte ich dir für den Jahresbeginn ein kleines Rezept mit auf den Weg geben:



Dieses Rezept hat Catharina Elisabeth Goethe ihrem Sohn, Johann Wolfgang von Goethe, zum Neujahrstag 1770 geschrieben.

„Man nehme 12 Monate, putze sie ganz sauber von

Neid, Bitterkeit, Pedanterie und Angst

und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile,

so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht.

Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus

1 Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor.

Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu,

1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und eine Prise Takt.

Dann wird die Mischung mit sehr viel Liebe übergossen.

Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner

Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit

und mit einer guten, erquickenden Tasse Tee!“

(Catharina-Elisabeth Goethe 1731-1808, Mutter von Johann

Wolfgang von Goethe)



Ergänzen möchte ich noch mit folgenden Zutaten - Man nehme:

Eine Prise Motivation

Motivation ist der Schlüssel, damit du dein Verhalten schlussendlich zum Besseren veränderst. Um dich zu ändern, musst du motiviert sein.

Eine Handvoll Begeisterung

Was wir gerne machen, machen wir gut. Deshalb lernen auch Kinder unheimlich schnell – weil sie sich begeistern können. Jeder kleine Sturm der Begeisterung führt gewissermaßen dazu, dass im Hirn ein selbst erzeugtes Doping abläuft.

Eine Portion Glauben an sich selbst

An sich selbst glauben bedeutet ein gutes Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten und seine Kräfte zu haben.

Der Glaube an sich selbst ist entscheidend für den Erfolg im Leben.

Einen Schuss Mut

Traust du dir zu, dein Verhalten zu ändern, dann steht dir nichts mehr im Wege.

Einen Schöpfer Humor

Herzhaft Lachen ist gesund.

Lachen stärkt das Immunsystem. Lachen ist die beste Medizin ganz ohne Nebenwirkungen.

Mein Rezept, dass dich deinen Veränderungen, Zielen, Wünschen, Träumen, etc. ein Stückchen näher bringt lautet also:

eine Prise Motivation,

eine Handvoll Begeisterung

eine Portion Glauben an sich selbst

ein Schuss Mut und

ein Schöpfer Humor

Wichtig ist, dass du deine Gedanken regelmäßig überprüfst. Gedanken beeinflussen dein Verhalten und aus deinem Verhalten entwickeln sich Muster.

Somit kann so leicht nichts mehr schiefgehen. Der innere Schweinehund muss sich warm anziehen.

Apropos innerer Schweinehund. Heute habe ich passend zu Neujahr zwei Rezepte für selbstgemachte Glückbringer Schweinchen für euch.

Rezepte:

**********************************************************



Germteig Schweinderl

Zutaten:

für ca. 12 Stück

Prise Salz

250 ml Milch

60 g Butter

60 g Zucker

500 g Mehl

1 Ei

1 Ei zum Bestreichen

1 Germwürfel

Rosinen für die Augen

Zubereitung:

Für den Germteig das Mehl in eine Rührschüssel einfüllen, in der Mitte eine Mulde machen. Etwas Milch leicht erwärmen, die Germ darin auflösen. 2 Esslöffel Mehl aus der Mulde und einen halben Teelöffel Zucker dazugeben und das Gemisch in die Mehlmulde einfüllen. Leicht mit Mehl vom Muldenrand bestreuen, mit einem Tuch zudecken und an einem warmen Platz ca. 15 min. gehen lassen.

In der Zwischenzeit in einem Topf restliche Milch mit Zucker und Butter erwärmen bis die Butter geschmolzen ist. Abkühlen lassen. Dann zum Dampfl gießen. Salz und Ei dazugeben und mit dem Knethacken zu einem geschmeidigen Teig kneten. Zugedeckt noch einmal ca. 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. (Volumen sollte sich verdoppeln)

Den Teig ca. 5 mm dick ausrollen und runde Kreise – ich nehme Gläser - ausstechen. (ca. 8 cm Durchmesser für den Kopf und ca. 4 cm für den Rüssel.

Für den Rüssel mit einem Strohhalm zwei Nasenlöcher ausstechen. Augen aus Rosinen einsetzen.

Für die Schweineohren Rechtecke zuschneiden und einfügen oder beliebig formen.

Abschließend die Teile zusammensetzen und mit dem Ei oder nur mit dem Dotter bestreichen.

Bei 175 Grad C im Backrohr ca. 15-20 Minuten backen.

Tipp:

Eine Variante mit Fülle:

Dabei werden zwei Kreise zusammengesetzt: auf den ersten Kreis eine kleine Menge Nuss- oder Mohnfülle geben.

Dann den zweiten Kreis über einander legen und an den Rändern gut zusammendrücken.

Nussfülle: 100 g gemahlene Nüsse, 40 ml Milch, 30 g Zucker, Prise Zimt

***************************************************************************

Topfenteig Schweinderl

Zutaten:

für ca. 18 Schweinderl

400 g Topfen mager

Ca. 12 EL Milch

8 EL (80 g) Sonnenblumenöl

120 g Zucker

600 g Dinkelvollkornmehl

2 Eier, 1 Ei zum Bestreichen

2 Pkg. Backpulver

Rosinen für die Augen

Zubereitung:

Topfen, Eier, Milch, Öl und Zucker in eine Schüssel geben und gut verrühren. Nun die Hälfte des Mehls und das Backpulver zugeben und unterrühren, das restliche Mehl unterkneten.

Auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsplatte den Teig ausrollen.

Mit runden Ausstechern - ich nehme Gläser – große und kleine Kreise ausstechen.

Einen großen Kreis halbieren und daraus Ohren formen, dann auf einen großen Kreis aufsetzen.

Nun die kleinen Kreise als Nase aufsetzen, mit einem Strohhalm die Nase mit kleinen Nasenlöchern versehen. Rosinen für die Augen eindrücken und mit verschlagenem Ei oder nur Dotter einstreichen.

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und bei 175° C ca. 15-20 Minuten backen.

Tipp:

Topfenteig lässt sich besonders gut verarbeiten, wenn man ihn am Vortag zubereitet und über Nacht in Frischhaltefolie einpackt.

***************************************************************************

Glücksbringer-Salat

mit Linsen und Granatapfel

Zutaten:

100 g gelbe oder rote Linsen

0,5 l Gemüsebrühe

1 Zwiebel

Olivenöl

3 Orangen

1 Granatapfel

Zimt

1 Handvoll Vogerl Salat

1 Apfel

Honig

Salz, Pfeffer, Orangenessig und -öl

Zubereitung:

Linsen in der Gemüsebrühe ca. 15 Minuten bissfest garen und abgießen. Zwiebel in Olivenöl anrösten und mit Zimt und Salz würzen.

Eine Orange auspressen und den Saft in die benutzte Pfanne geben und erhitzen und über die Linsen gießen. Die anderen Orangen in kleine Stücke schneiden und mit den Granatäpfel zu den Linsen geben. Gewaschenen und gut abgetropften Vogerlsalat ebenfalls untermengen. Dann den Apfel in dünne Scheiben schneiden und ebenfalls zu den Linsen geben.

Marinade aus Orangenöl/Orangenessig, Honig, Salz und Pfeffer über die Linsen geben. Auf Teller anrichten und garnieren

Wer möchte kann auch Ziegenkäsebällchen dazu servieren

Wissen:

Linsen sind bekanntlich sehr gesund und liefern hochwertiges pflanzliches Eiweiß. Dazu viele Ballaststoffe.

In der Silvesternacht oder an Neujahr sollten wir unbedingt Linsen essen. Denn Linsen symbolisieren vom Aussehen her Münzen und gelten als Symbol für Reichtum. Somit gibt es keine Geldsorgen im neuen Jahr.

Der Brauch mit den Linsen ist besonders in Italien und allen südlichen Ländern sehr verbreitet.

Ich wünsche einen guten Start ins Neue Jahr.

Ich freue mich auf zahlreiche Besucher auf meinem Blog. Anregungen, Wünsche, Themenvorschläge, etc. sind gerne willkommen.

Alle Liebe Petra