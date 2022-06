Pole Position und Sieg in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft für Leo Rammerstorfer!

Leo Rammerstorfer aus Feldkirchen/D beeindruckt weiter in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft und hinterlässt bei den Fan´s und Beteiligten ungläubiges Staunen. Solche Leistungen sind nur mit einer unglaublichen Hingabe dem Sport gegenüber möglich.

Er beeindruckt aber neben seinem unbestrittenen Talent mit harte Arbeit, Bodenständigkeit, uneingeschränkten Sportsgeist und dem unbändigen Willen sich immer weiter zu verbessern.

QUALIS

Pole für Leo in letzter Sekunde.

Es waren 0,02 Sekunden, die in der letzten Runde des zweiten Supersport 300-Qualifyings entschieden, dass Leo und nicht Marvin Siebdrath zum ersten Mal von der Pole Position starten sollte.

RENNEN1

Die Entscheidung um die Podestplätze im ersten Rennen der IDM Supersport 300 in Most hätte kaum enger ausgehen können. Nicht mal ein Finger breit war der Abstand zwischen den ersten Fahrern, die sich innerhalb von wenigen Tausendsteln Kopf an Kopf über die Ziellinie kämpften. Leo verpasste das Podium knapp und kam auf Platz vier ins Ziel.

RENNEN2

Leo zeigte ein unglaublich beherztes Rennen das vor Spannung und Dramatik kaum zu überbieten war. 11 Tausendstel, ein Hauch von nichts, machten den Unterschied zwischen ihm und Máté Számadó aus.

Leo´s unermüdlicher und kompromissloser Einsatz zahlte sich aus und er erreichte seinen ersten Rennsieg in der international extrem stark besetzten Supersport300 Klasse!