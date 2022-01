♫♫♫

WOS IS HEIT FÜR A DOG?

„Heit is Montag! Heit is Knedltag!

Montag Knedltag, Dienstag Nudltag, Mittwoch Strudltag,

Donnerstag Fleischtag, Freitag Fasttag, Samstag Zahltag,

Sonntag Lumpentag, … ♫♫♫

Das war einmal.

Heute heißt es viel mehr:

M ontag Pizza Tag,

ontag Pizza Tag, D ienstag Burger/Pommes Tag,

ienstag Burger/Pommes Tag, M ittwoch Kebab Tag,

ittwoch Kebab Tag, D onnerstag Leberkässemmeltag,

onnerstag Leberkässemmeltag, F reitag Bosner Tag und

reitag Bosner Tag und Samstag und Sonntag lassen wir es uns dann so richtig gut gehen.

Nach einer langen anstrengen Arbeitswoche, haben wir uns das schließlich verdient.

Ernährungsverhalten heute

Das Ernährungsverhalten der Menschen in unserer Gesellschaft hat sich aufgrund der heutigen Lebens- und Arbeitsbedingungen stark verändert. Das kohlenhydratreiche, vorwiegend pflanzliche und weitgehend unbehandelte Essen der vergangenen Jahrtausende, wurde durch eine eiweiß-, zucker- und fettreiche Kost mit hohem tierischem Anteil ersetzt.

Aus Zeitmangel wird in den wenigsten Haushalten täglich frisch gekocht. Viele essen außerdem vorwiegend auswärts. Dabei soll es im stressigen Arbeitsalltag schnell gehen. Für das Essen nehmen sich die meisten wenig Zeit. Am Arbeitsplatz wir oft unbewusst „nebenher“ das Essen verspeist. Dabei schenkt man seinem Essen wenig Bedeutung. Auf Geschmack und Menge wird wenig geachtet.

Von der Zusammensetzung ist dieses Essen meist nährstoffarm. Es enthält wenige Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe. Dafür ist es meist sehr kalorienreich!

Bedarf an Nährstoffen und Empfehlungen

Um den täglichen Bedarf an Nährstoffen abzudecken, steht heute eine breite Palette an Lebensmitteln und Getränken zur Auswahl. Das Angebot und die Essensgewohnheiten unterliegen einem ständigen Wandel. Was wir essen wird dazu oft von Meinungsmachern auf Social Media bestimmt. Aus der Vielzahl von Empfehlungen diverser selbst ernannter Fachleute oder aus Studien, denen oft Marketinginteressen zugrunde liegen, fällt es dann schwer die richtige Auswahl an Produkten zu treffen.

Ernährungsinformationen

Zudem sind viele Informationen widersprüchlich und führen nicht selten zu großen Verunsicherungen bei Laien. Selbst für Fachleute ist es nicht immer leicht, die Qualität einer Informationsquelle zu überprüfen. Eine einzelne Studie ist keine Grundlage für Empfehlungen. Einerseits gibt es „Ausreißerstudien“, andererseits werden manche Studien bewusst manipuliert. Eine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis beruht auf einer ausreichenden Datenlage, die anhand von Querschnittanalysen (Metaanalysen und Metastudien) bewertet wurde.

Frühstücken wie ein Kaiser, mittagessen wie ein König und abendessen wie ein Bettler

Über den Tag verteilt sollten mehrere Mahlzeiten zu sich genommen werden. Das morgendliche Frühstück füllt über Nacht geleerte Energie- und Flüssigkeitsspeicher wieder auf. Es gibt Kraft, hält den Blutzuckerspiegel stabil, beugt Müdigkeit sowie schlechter Laune vor.

Eine kleine Jause verkürzt die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen und verhindert dadurch Heißhunger und zu große Portionen beim Mittagessen.

Um in kein Nachmittagstief zu fallen, sollte das Mittagessen aus leicht verdaulicher abwechslungsreicher Kost bestehen.

Beim Abendessen wird empfohlen, die Nahrungsauswahl so zu gestalten, dass jene Nährstoffe aufgefüllt werden, die über den Tag zu kurz kamen. Außerdem ist zu dieser Tageszeit der Energiebedarf am geringsten. Die Mahlzeiten sollen nicht zu üppig ausfallen. wird. Damit während des Schlafes keine anstrengende Verdauungsarbeit mehr geleistet werden muss, sollte die letzte Mahlzeit in etwa drei Stunden vor der Nachtruhe eingenommen werden. Für alle Mahlzeiten nimm dir ausreichend Zeit und genieße dein Essen .

Energiezufuhr und Leistungsfähigkeit

Wie wichtig eine konstante Energiezufuhr im Laufe des Arbeitstages für die Leistungsfähigkeit des menschlichen Organismus ist, hat eine Untersuchung des Deutschen Sportbundes gezeigt. Dabei wurde die Leistungsfähigkeit bei Autofahrten ohne und mit kohlehydratreichen Zwischenmahlzeiten am Rennsimulator, analysiert.

Ohne Nahrungszufuhr nahm die Fehlerquote bereits nach 70 Kilometern Fahrt rapide zu . Nach 110 km stieg sie auf fast das Zehnfache. Hingegen blieb die Fehlerquote mit einer kleinen Zwischenmahlzeit ziemlich konstant.

Wenn es alle Tag heißt: Montag Pizza Tag, Dienstag Burger Tag, Mittwoch Kebab Tag, Donnerstag Leberkässemmeltag, etc., dann werden wir garantiert keine „lustigen Leut“!



Im Gegenteil, durch einseitige nährstoffarme Ernährung werden wir vermutlich:

schlecht gelaunt,

müde,

antriebslos,

anfälliger für Stress und

mindern somit unsere Arbeits- und Leistungsfähigkeit und

haben Gewichtsprobleme.

Die richtige Auswahl an Lebensmittel, regelmäßige Mahlzeiten mit einer optimalen Nährstoffzusammensetzung sorgen nämlich nicht nur für den Aufbau und Erhalt der Körperfunktionen, sondern fördern auch die Konzentration und unterstützen den Erhalt der Energie über den Tag hinweg.

Im Anschluss zeige ich euch zwei Tagesmenüs zu etwa 1.900 kcal. Das entspricht in etwa dem durchschnittlichen Energiebedarf einer Frau bei überwiegend sitzender Tätigkeit und geringer sportlicher Betätigung.

Menü I ist einseitig und nährstoffarm. Es enthält in etwa 113 g Fett. Es liegt damit um fast 52 g über der empfohlenen Fettmenge von 61 g bei einem Tagesbedarf von 1.900 kcal.

Bei Menü II wurde auf eine ausgewogene Speisenzusammensetzung geachtet. Außerdem auf eine ideale Zusammensetzung von Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett und Ballaststoffen.

Für Menü II findet ihr im Anschluss einige Rezepte zum Nachkochen.



Tages Menü I



Einseitig/nährstoffarm

Frühstück

Croissant 65 g   

Schokoaufstrich 15 g

2 Tassen Kaffee mit Milch und Zucker

Zwischenmahlzeit

100 g Fruchtjoghurt mit Geschmack Erdbeere

Mittagessen

Semmel 45 g

Leberkäse 150 g

Mayonnaise 10 g

Abendessen

Pizza Salami 350 g

In Summe sehr wenig Essen mit viel Fett und wenig Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen.



Tages Menü II



Ausgewogen/nährstoffreich

Frühstück

50 g Haferflocken

Walnüsse 15 g

Wasser oder Milch

1 TL Honig 10 g

2 Tassen Kaffee schwarz

Zwischenmahlzeit (falls nötig)

Joghurt natur mit 200 g mit frischen Erdbeeren

Mittagessen

Karottensuppe 250 ml

Gefüllter Paprika mit Linsen

Blattsalat 50 g mit ÖL/Essig

Salzkartoffeln 100 g

Mango-Kokos Pudding

Nachmittag

1 Tasse Kaffee

2 Stück Vollkorncookies oder 4 Datteln

Abendessen

Vollkornbrot 71 g

Kräutertopfen 100 g

Karotte 80 g

Paprika 100 g

1 Mandarine 50 g

Rezepte

Frühstücksbrei

Zutaten (für 1 Person)

1 Tasse/ca. 50 g Flocken (Hafer, Dinkel oder gemischt)

Ca. 2 Tassen Wasser oder andere Flüssigkeit

1 Apfel, schälen und reiben

Zimt, Kardamom

Wer es süßer möchte, kann mit Einweichwasser von Trockenfrüchten oder Ahornsirup ergänzen

Zubereitung

Flocken, Apfel, Zimt, Kardamom auf kleiner Flamme köcheln, je nach Konsistenz noch Wasser dazugeben. Öfters umrühren, damit sich der Brei nicht anlegt.

Ev. mit Honig, Agavensirup, Ahornsirup, Vanille oder Süßholz süßen.

Dazu kann man Früchte der Saison servieren, auch Nüsse jeder Art und Bananen passen dazu

Tipp:

Bei Gluten Unverträglichkeit können Pseudogetreide wie Hirse, Quinoa oder Amarant verwendet werden. Kann auch mit Karotten und einigen Tropfen Leinöl ergänzt werden. Anstelle Wasser kann Milch verwendet werden. Für vegane Zubereitung z.B. Hafer- Dinkel- oder Mandelmilch. Gewürze nach Belieben.

************************************************

Vogerlsalat mit Erdbeeren

Zutaten (für 4 Personen)

150 g Vogerl-/Feldsalat oder anderer Blattsalat

200 g Erdbeeren

Nüsse nach Geschmack

1 Zwiebel

Dressing:

80 ml Olivenöl extra vergine

80 ml Zitronensaft

4 EL Balsamicoessig

Salz, Pfeffer aus der Mühle nach Geschmack

Zubereitung

Salat und Erdbeeren waschen

Salat zerpflücken

Erdbeeren in Stücke schneiden

Dressing mischen und über den Salat verteilen

Auf Teller anrichten

Tipp:

Mit Nüssen oder Körnern abrunden, frische Kräuter der Saison, im Winter eignen sich Mandarinen oder Orangenstücke, dazu passt sein Orangenöl sehr gut

Vogerlsalat ist ein guter Eisenlieferant, durch Beigabe von Vitamin C (Früchte und Zitronensaft) wird die Eisenaufnahme verstärkt

Außerdem reich an Folsäure.

************************************************

Karottensuppe

Zutaten (für 4 Portionen)

500 g Karotten

1 EL Öl

2 Zwiebeln, 2 Kartoffeln

250 ml Gemüsebrühe

125 ml Milch (1,5 % Fett)

1 Box Kresse

1-2 EL frisch gepresster Zitronensaft

Salz, Pfeffer, 1 EL Currypulver, ev. etwas Zucker , nach Geschmack

150 g Sauerrahm

4 EL gehackte Cashewkerne

Zubereitung

Karotten und Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden, mit den gehackten Zwiebeln in einem Topf mit heißem Öl andünsten.

Curry dazugeben, kurz mitrösten. Brühe, Milch dazugeben und zugedeckt ca. 15 Min. köcheln lassen. Wenn Karotten weich sind, mit dem Stabmixer pürieren.

Mit Zitronensaft Salz, Pfeffer, Curry und einer Prise Zucker abschmecken. Anrichten mit einem Klecks Sauerrahm, gehackten Cashewkernen und Kresse.

Tipp:

bei Lactoseunverträglichkeit können die Milchprodukte durch Milchalternativen wie Soja-, Hafer- oder Kokos Milch ersetzt werden. Wer will kann auch mit Schlagobers verfeinern. Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne passen ebenfalls

*********************************************

Gefüllte Paprika

Zutaten (für 4 Personen)

2 rote Paprika und 2 gelbe Paprika

150 g rote Linsen

150 g Couscous

1-2 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen, 3 Jungzwiebeln in feine Ringe schneiden

125 g Schafskäse oder würziger Käse (z.B. Emmentaler) fein gerieben

125 g Sauerrahm, 1 Ei

500 g Gemüsebrühe

1 Prise Muskat, 4 EL Tomatenmark

250 g Cherrytomaten

Je 1 EL Oregano- u Thymianblätter klein gehackt bzw. nach Belieben

Salz, schwarzen Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Paprika der Länge nach halbieren, putzen

Couscous in einer Schüssel mit ca. 400 ml kaltem Wasser übergießen, leicht salzen und 10 Min quellen lassen.

Rote Linsen ca. 10 Minuten kochen (zerfallen sehr leicht), abseihen und bereitstellen

In einer Pfanne mit Öl klein gehackte Zwiebeln u. Knoblauch kurz anschwitzen, vom Herd nehmen. Jungzwiebeln, Gemüse, Couscous, Rahm, Ei, Käse vermischen, mit Salz Pfeffer, Muskat würzen und Kräuter dazu geben.

Paprika füllen, in eine große Auflaufform geben, Suppe mit Tomatenmark verrühren, dazu gießen, Cherrytomaten um die Paprika verteilen.

Auf mittlerer Schiene bei 200 Grad Ober- Unterhitze (Vorheizen!) oder 180 Grad Umluft garen, bis die Füllung goldbraun ist. (ca. 25 Minuten)

Tipp:

Linsen sind ein idealer pflanzlicher Eiweißlieferant und kombiniert mit Getreide ergibt sich eine hohe biologische Wertigkeit (BW). Es können auch andere Gemüsesorten (z.B. Kohlrabi, Auberginen oder große Champignons) gefüllt werden.

*************************************************************

Lauwarmer Mango-Kokos-Pudding

Zutaten (für 4 Personen)

1 große, reife Mango

330 ml cremige Kokosmilch

Ca. 25 g pflanzliche Speisestärke

1 Prise Vanillepulver

1 Msp frischer, geschälter, feingeriebener Ingwer

1 kleine Prise feines Meersalz

1 EL Zitronensaft

Minze Blätter zur Dekoration

1 Prise Kurkumapulver

Zubereitung

Mango halbieren, Kern entfernen und das Fruchtfleisch aus der Schale löffeln. Eine Hälfte in kleine Würfel schneiden, die andere fein pürieren.

In einem Topf Stärke mit der kalten Kokosmilch gut verrühren, Gewürze zufügen und alles aufkochen. Dabei ständig rühren, mit etwas Wasser verdünnen; falls er zu dünn ist, noch 1 TL Stärke in wenig kaltem Wasser verrühren und in der heißen Creme aufkochen.

Den Topf vom Herd nehmen und das Mango Püree einrühren. Die Mangowürfel untermischen, den Pudding in Dessertschalen füllen und lauwarm mit einem Minzeblatt dekoriert servieren.

Tipp:

kann auch kalt genossen werden

***************************************

Topfenaufstrich

Zutaten (für 4 Personen)

¼ kg Topfen

1 mittelgroße Karotte

1 mittelgroßer Apfel

Zitronensaft nach Geschmack

Etwas Mineralwasser

Gewürze

Zubereitung:

Karotten und Apfel fein reiben, mit dem Topfen vermischen, mit Zitronensaft abschmecken. Etwas Mineralwasser einrühren, damit der Topfen cremig wird.

Gewürze nach Belieben

Tipp:

durch Zugabe von Rahm oder Frischkäse besonders cremig, fettarme Variante mit Magertopfen