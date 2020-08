Eidenberg sicherte sich mit Last-Minute-Tor Remis gegen "Oberneu".

EIDENBERG (rei). Ein Remis der besseren Sorte: Oberneukirchens Kicker hatten schon eine Hand am Derby-Sieg, ehe Philipp Weissengruber (82.) den Gästen einen Strich durch die Rechnung machte. Am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden, mit dem wohl beide Urfahraner Mannschaften nicht unzufrieden sein konnten.

Starker Saisonstart

Für Eidenbergs Kicker war damit der Saisonstart gelungen, denn die Peric-Elf hält nun bei vier Zählern, während Oberneukirchen und Horst Söllradl mit zwei Zählern aus zwei Runden in die neue Saison starteten. Am Sonntag wartet auf die Eidenberger das nächste Bezirks-Derby in Schenkenfelden. Anstoß ist um 17 Uhr. Oberneukirchen empfängt am Sonntag zu Hause um 17 Uhr Kollerschlag.