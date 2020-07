BEZIRK (rei). Im ersten Test nach über fünf Monaten zwischen dem 1. Nordost-Klub und dem 2. Nordmitte-Verein Reichenthal setzte es ein 1:7 für die Gäste aus dem Norden des Bezirks. "Mit dem recht deutlichen Ergebnis zum Auftakt sind wir natürlich zufrieden, aber wir wissen auch, dass noch nicht alles rund läuft", sagt Schweinbachs sportler Leiter Philipp Gollner zur BezirksRundschau, und führt weiter aus: "Wir möchten langfristig eine Mannschaft aufbauen, bestehend aus unseren jungen Wilden und zwei, drei Routiniers. Mir ist wichtig, dass wir nachhaltig arbeiten und einen Plan verfolgen. In diese Richtung haben wir auch am Trainerposten gearbeitet, wo wir mit Miklos Fejes aus der Akademie Ried einen jungen, aufstrebenden Trainer verpflichten konnten. Die Spieler sind voll engagiert, ziehen mit und das stimmt uns zuversichtlich. In den nächsten zwei oder drei Jahren möchten wir den Angriff auf die Bezirksliga starten und uns dort langfristig etablieren, damit es nicht wieder ein Auf und Ab wird.

Ziel ist die 1. Klasse



Philipp Denkmayr, sportlicher Leiter in Reichenthal, will rund um den Legionär Radek Bauer eine junge Truppe aufbauen, die in zwei oder drei Jahren den Angriff auf die 1. Klasse stemmen kann. "Das ist unser Ziel und dafür haben wir bereits im Winter die Weichen gestellt." Damit dies gelingt, sollen vor allem die jungen Reichenthaler ihren Beitrag leisten dürfen. "Unser Zuschauer sollen wieder ihre Kinder, Neffen oder Bekannten am Sportplatz auf die Beine schauen können", sagt Denkmayr.

Im letzten Test unterlag Schweinbach Steyregg mit 2:3 und Reichenthal St. Stefan mit 1:4. Schweinbach testet am Donnerstag (23.7.) gegen den ASKÖ Katsdorf. Reichenthal lädt zum Lokal-Derby gegen Schenkenfelden am Freitag (24.7).