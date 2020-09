REICHENTHAL. Vergangenes Wochenende waren wieder zwei Damenfaustballmannschaften und eine Herrenmannschaft der Union Reichenthal in deren Ligen im Einsatz. Mit mäßigen Leistungen konnte insgesamt nur zwei Punkte nach Hause geholt werden. Was vor allem die Herrenmannschaft in eine brenzlige Lage katapultierte.

Harter Kampf endet mit 0:4

Den Anfang machte am Samstagvormittag die Bundesligaclique im heimischen Frauenhuber Höh Stadion. Auf der anderen Seite des Netzes standen dieses Mal die Damen der Union Raiffeisen Dialog Telekom Arnreit. Die Damen aus dem Rohrbacher Bezirk mussten verletzungsbedingt auf ihre Hauptangreiferin verzichten. Im ersten Satz entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bei nassen Bedingungen konnten vor allem die Serviceschlägerinnen glänzen. Leider wurde dieser hart umkämpfte Satz in der Verlängerung verloren (11:13). Nach dem Seitenwechsel ließ die Konzentration nach und somit ging der Satz klar an die Gäste aus Arnreit. Im dritten und vierten Satz kämpften sie sich wieder ins Spiel zurück, jedoch konnte man nicht an die anfängliche Leistung anknüpfen. Somit ging das Spiel 0:4 (11:13/4:11/6:11/7:11) verloren. Trainer Ludwig Schimpl: „Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Leistung der erst 15-jährigen Schlägerin Lea Gossenreiter, die uns mit ihren gefährlichen Services immer wieder punktete.“

Nullrunde bringt Abstiegssorgen

Zeitgleich trat das Herren-Team die Reise nach St. Leonhard an, wo die schwierige Runde gegen ÖTB Perg und ASKÖ Schwertberg anstand. Am Freitagabend musste zudem noch Abwehrer Jakob aufgrund von familiären Gründen absagen. Mit drei Angreifern und nur zwei Hintermänner merkte man von Beginn an die Abstimmungsschwierigkeiten. Im ersten Spiel gegen Perg konnten die Reichenthaler nur im dritten Durchgang mithalten und sich diesen sichern. Ergebnis: 1:3 (6:11/9:11/11:9/8:11). Im zweiten Spiel ein ähnliches Bild. Man rannte in jedem Satz einem 2-Punkte-Rückstand hinterher, den man nur einmal umdrehen konnte und somit ging auch dieses Spiel mit 1:3 (9:11/11:8/7:11/8:11) verloren.

Sieg und Niederlage bei "Sauwetter"

Das Frauen-Landesliga-Team gastierte am Sonntagvormittag in Nußbach. Bei teils sehr starkem Regen hatten alle Mannschaften ihre Probleme. Am besten kam die Mannschaft aus St. Martin/Mühlkreis damit zurecht. Gegen die Eidgenossinnen war an diesem Tag kein Kraut gewachsen und die Reichenthaler verloren rasch mit 0:3 (7:11/8:11/13:15). Im 2. Spiel ein ähnliches Bild: man konnte die Angriffe der Hausherrinnen nicht entschärfen und lag schnell mit 0:2 zurück. Nach einer Umstellung im Service kamen die Reichenthalerinnen immer besser ins Spiel und konnte mit großem Kampfgeist die Partie noch drehen. Ergebnis: 3:2 (11:6/12:10/13:15/8:11/8:11).

„Mit diesem Wochenende kann man einfach nicht zufrieden sein. Ich hoffe, dass das nur eine Momentaufnahme war und es kommendes Wochenende mehr Punkte regnet“, gab Sektionsleiter Michael Traxl die Marschrichtung vor.