Eine tolle Woche erlebten 17 Langläufer und Schneeschuh Wanderer aus Oberösterreich, Wien und Steiermark, die mit Langlauf Instruktor Herbert Schöttl (Naturfreunde Ottensheim) und seinem Zeltweger Naturfreunde-Langlauf Instruktor-Kollegen Hans Streit in Maria Alm unterwegs waren. Ein Teil der Gruppe war mit Schneeschuhen unterwegs, der andere auf Skating- oder Klassischen Ski.

Der Winter zeigte sich in Maria Alm von seiner schönsten Seite. Die ganze Woche wolkenlos, bestens präparierte Loipen und gute Stimmung machten die Woche zu einem unvergesslichem Erlebnis. Neben Langlauf war am Nachmittag der Kaffeehaus Besuch ein Fixpunkt. Dort wurden die leeren Speicher mit leckeren Mehlspeisen und Schokolade aufgefüllt.

Mit der Unterkunft im Hotel Hörlgut, wo die Gruppe seit weit über zehn Jahren wohnt, war man wieder bestens untergebracht und versorgt.

Ein Fixpunkt dieser Langlauf Woche ist ein Picknick auf der Loipe. Dabei werden Mühlviertler Köstlichkeiten wie Speck vom Hofladen Ercan in Feldkirchen und Käse aus der Biokäserei Sarleinsbach sowie Vorarlberger Bergkäse, die Herbert Schöttl immer mit nach Maria Alm mitnimmt sowie das Früchtebrot von der Frau seines Zeltweger Instruktor-Kollegen wurde genossen.