Erstmals 2 Starter vom MSC Rei-O-Hai bei Rallycross Staatsmeisterschaft

Am vergangenen Wochenende gingen in der MJP Racing Arena Fuglau der 3. und 4. Lauf der österreichischen Rallycross Staatsmeisterschaft über die Bühne.

Bei diesem Event gab es eine Premiere für den Motorsportclub Rei-O-Hai (Reichenau-Ottenschlag-Haibach). Erstmals gingen mit Reinhard Kaineder und Alex Kaar zwei Vereinsmitglieder in der Klasse National 1600 an den Start. Da beide mit einem identischem VW Polo GTI unterwegs sind, war dieses clubinterne Duell sehr spannend.

Am Morgen des ersten Renntages, zeigten die beiden mit der Bestzeit, durch Reini gefolgt von Alex (+ 0,2 Sekunden), im freien Training mächtig auf. Bei den drei Vorläufen kamen die beiden einigermaßen gut durch und platzierten Rang 4 (Kaar) und Rang 7 (Kaineder), wodurch sich beide für das Semifinale qualifizierten. Kaineder startete in das stark besetzte Semifinale A als vierter und konnte diese Position auch verteidigen. Leider reichte dies nicht um in das entscheidende Finale aufzusteigen. Kaar konnte das Semifinale B gewinnen und startete dadurch aus der ersten Startreihe (Startplatz 2) in das entscheidende Finale der besten sechs. Mit einem beherzten Rennen konnte der 26 jährige Ottenschlager den fantastischen zweiten Platz einholen.

Am Sonntag, an dem das nächste Rennen am Programm stand, war das Bild ähnlich. In beiden Trainings waren die Rei-O-Hai Piloten unter den ersten drei. Nach den Vorläufen wieder beide im Semifinale. Dieses Mal standen aber beide im Semifinale A. Kaar konnte aus Reihe eins erneut den Sieg ergattern, Kaineder passierte im Kampf um den Finaleinzug ein folgenschwerer Fehler. An einer sehr schnellen Stelle der MJP Racing Arena übersteuerte der Polo unerwartet stark und Kaineder touchierte mit dem Heck heftig eine Mauer, dabei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt. Kaineder blieb unverletzt. Im Finale holte Kaar durch solide Leistung Platz 3.

Das nächste Rennen findet am 22.-23. August im steirischen Hartberg statt.