Die heurige Motorrad Rennsaison begann später und endet mit ziemlicher Sicherheit früher. Nur drei Rennen gab es heuer, davon zwei am Pannoniaring in Ungarn und ein Rennen in der Slowakei. Dabei stand der Lackener Christian Wild zwei Mal am obersten Stockerl und ein Mal auf Stufe zwei. In Ungarn lag er beim Regenrennen bis zur letzten Kurve in Führung und wurde knapp vor der Ziellinie eingeholt. Diese drei Rennen fanden vom 28. Juni bis 9. August statt, dann war Ende. Seit dem Stillstand fielen drei Rennen in Ungarn und eines in Kroatien aus.

Die Rückkehr aus dem Ausland ist der Unsicherheitsfaktor

„Derzeit ist die Situation schwierig, da wegen der Reisewarnungen Ungewissheit bei der Rückreise besteht“, so der 44-jährige Zweiradpilot, der in der Klasse „Young-Timer“ (Historische Super Bike Klasse) eine Honda CBR 600 steuert. Der MSC-Rottenegg-Pilot kann auf eine sehr lange und unfallfreie Karriere zurück blicken. Seit 1996 fährt Christian Wild Motorrad Rennen und hat noch keinen einzigen Sturz zu verzeichnen, was sich in der Haushaltskassa positiv zu Buche schlägt. Trotzdem kostet ein Rennwochenende etwa 1000 Euro, ohne Sturz! Seine schönsten Siege feierte Wild in Julbach. „Dort hat es die schönsten Trophäen gegeben. Auch der Sieg bei Landshaag - St. Martin war ein Highlight. Preisgeld wird ja nicht bezahlt, wenn dann gibt es einige Liter Motoröl oder sonstige Naturalien“, so der zweifache Vater, der sein Geld als KFZ-Mechaniker und Service Berater verdient. Wenn die heurige Saison aufgrund der momentanen Situation abgebrochen wird, wäre Wild Österreichischer Meister und das wäre der größte Erfolg seiner lange Karriere.