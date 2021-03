Bei den Langlauf-Landesmeisterschaften im klassischen Stil, die am Samstag auf der Höss in Hinterstoder ausgetragen wurden, war das Geschwisterpaar Maureder der SU Bad Leonfelden höchst erfolgreich.

BAD LEONFELDEN. Während Sarah Maureder sich in der Jugend U18 durchsetzte, konnte ihr Bruder Rene den Schülerlandesmeistertitel in der Klasse Schüler U12 erkämpfen. Dieses gute Ergebnis wurde von ihrem Bad Leonfeldner Teamkollegen David Hammer abgerundet, der sich bei tief winterlichen Bedingungen, mit einem starken Rennen Platz drei in der U16-Altersklasse sichern konnte.

Die drei Biathlon-Youngsters der SU Bad Leonfelden bewiesen somit, dass sie nicht nur auf den Skating-Skiern schnell unterwegs sind. Das konsequente Training auf den bestens präparierten Loipen in Weigetschlag hat sich für das Nachwuchsteam absolut ausgezahlt.