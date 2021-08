LINZ/GRAMASTETTEN. Anna Mattle überzeugt in diesem Sommer mit herausragenden Leistungen im Jugendtennis. Die 13-Jährige Gramastettnerin, die von Trainer Fabian Gunnesch beim ÖTB-TV- Urfahr professionell betreut wird, belohnte ihren Trainingsfleiß zuletzt mit Siegen bei den ÖTV-Turnieren in Hartberg (Einzel und Doppel), und in Ohlsdorf (Einzel).

Den bisher größten Erfolg ihrer Karriere konnte Mattle in der höchsten ÖTV-Turnierserie einfahren. Beim fünften Turnier der ÖTV Kat.1 Jugend-Circuit-Serie durfte sie über das Double jubeln. In Kottingbrunn präsentierte sich die Mühlviertlerin als jahrgangsjüngere Spielerin in der Kategorie U14 von Beginn an in bestechender Form. Nach vier Match-Siegen ohne Satzverlust stand abschließend das Finale gegen Lena Eder (OÖTV) auf dem Programm. Nach einem spannenden Match konnte sie sich mit 2:6, 6:3, 6:3 durchsetzen. Nachdem bereits mit Spielpartnerin Stella Horacek (KTV) der Titel im Doppel eingefahren war, freute sie sich doppelt.

OÖ Jugendrangliste

Die Belohnung dieser beeindruckenden Turnierserie ist aktuell Platz 1 der Jugendrangliste in Oberösterreich. Für die Tennisnachwuchshoffnung geht es nun zu den Staatsmeisterschaften in Stadt Haag und zu den OÖ-Landesmeisterschaften in St. Georgen im Attergau.