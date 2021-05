Wenn am Donnerstag um 18.30 Uhr am Linzer Hauptplatz der Startschuss zum Prolog der Oberösterreich Radrundfahrt fällt, gilt es, die Schuhe fest zuzuschnüren, denn auf den 432 Kilometer geht es über 7.500 Höhenmeter ehe das Ziel auf der Hutterer Höss erreicht wird.

Die Tour genießt mittlerweile in der Profi Radszene einen hervorragenden Ruf. 60 Mannschaften bis Neuseeland fragten um eine Starterlaubnis an. Letztendlich starten beim Prolog am Linzer 144 Radprofis in 24 Teams aus elf Nationen. Der Prolog vom Hauptplatz zum Linzer Schloss wird ein Leckerbissen für alle Radfans. Aufgrund der Kürze und der Enge wird dieses Rennen als Einzelzeitfahren durchgeführt. Bei einer Läge von 650 Meter und 37 Höhenmeter rechnet O.Ö. Radsportpräsident Paul Resch mit einer Zeit um einer Minute.

Viele Sieger der O.Ö. Rundfahrt schafften den Sprung in die World Tour

Viele ehemalige Sieger dieser 2.2-Rundfahrt wie Lukas Pöstlberger, Felix Großschartner, Patrik Konrad,.. fahren mittlerweile in hochkarätigen Profiteams. Auch der Sieger von 2013, Riccardo Zoidl schaffte nach seinem Sieg den Sprung zum World Tour Team „Trek“. Mittlerweile trägt Zoidl wieder das Trikot der Welser Felbermayr-Mannschaft. Zoidl hat sich in den letzten Tagen die schwierigen Schlüsselstellen genau angeschaut und rechnet sich insgeheim eine Spitzenplatzierung aus.

„Es wird aber verdammt hart. Ein ständiges auf und ab. Und bei der letzten Etappe wartet mit der Auffahrt auf die Hutterer Böden ein richtiger Scharfrichter mit 700 Höhenmeter auf zehn Kilometer“, so Zoidl.

Alle Infos zur Tour findet man unter: www.ooe-classics.at