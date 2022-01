WENGEN. Laut Medienberichten wartet Abfahrtsweltmeister Vincent Kriechmayr nach positivem Corona-Befund weiter auf eine Anreiseerlaubnis für die Weltcup-Skirennen im schweizerischen Wengen. Noch fehlt dem Gramastettner ein negatives PCR-Testergebnis der österreichischen Behörden. Damit verpasste der Speedathlet auch das zweite Training für die Lauberhorn-Abfahrtsklassiker.

Keine Lauberhornabfahrten?

Ob Kriechmayr beim Super-G am Donnerstag (12.30 Uhr, live in ORF1) antreten kann, ist auch unklar. Anders als bei der Abfahrt ist beim Super-G keine Trainingsfahrt Voraussetzung. Die beiden Abfahrtsklassiker am Freitag und Samstag (jeweils 12.30 Uhr, live in ORF1) wird der 30-Jährige höchstwahrschlich verpassen. Der ÖSV will aber bei der FIS-Jury intervenieren, um die Teilnahme doch noch zu ermöglichen.