WALDING. Das frühere Fitness-Studio "Fit Five" im Sportpark in Walding wurde großteils umgebaut und heißt seit Jahresbeginn INJOY. Insgesamt 39 Studios in Österreich und Deutschland zählen zur INJOY-Gruppe. Im größten Fitness-Raum des INJOY steht die neueste Generation der Egym-Geräte. Ob Muskelaufbau, allgemeines Fitness- oder Figurtraining – die Egym-Geräte sind genau auf die Person abgestimmt. Am "Egym-Hub" werden die Fitnessdaten jeder Person getestet. Größe, Gewicht, Beweglichkeit, Stoffwechselalter und biologisches Alter werden ausgeworfen. Diese Daten dienen in der Folge zur Software-Einstellung aller anderen Egym-Kraft- und Konditionsgeräte. Insgesamt gibt es sieben Programme, wie zum Beispiel ein Ausdauer-, Kraft-, Abnehm- oder Rehaprogramm.

Chill-Area, Indoor-Cycling

Ganz neu ist im INJOY die Chill-Area gleich beim Eingang. Es gibt hier gratis Getränke, wie zum Beispiel Kaffee oder Natursäfte. Das Fitness-Studio verwandelt sich mehr und mehr zu einer Wohlfühloase. Wer lieber in "Old School"-Manier trainiert, kommt auch nicht zu kurz. Klassische Kraftgeräte und Gewichte stehen bereit. Nach wie vor gibt es die Indoor-Cycling-Kurse im INJOY Walding. Um sich optimal auf die neue Radsaison vorzubereiten, stehen die neuesten Spinningräder von "Life Fitness" bereit.

Die BezirksRundschau verlost 10x2 vierwöchige Gratistraining exklusiv für Lehrlinge:

