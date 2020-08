GALLNEUKIRCHEN (rei). In wenigen Tagen startet das Unterhaus und damit auch Gallneukirchen in den Kampf um wertvolle Punkte. Die letzten Jahre waren im Gallneukirchner Fußball weniger durch Erfolg, sondern vielmehr durch Umbrüche geprägt. Bereits in den letzten Runden der Herbstsaison festigte sich die damals von Werner Traxler betreute Elf, ehe Mike Mehlem die Zügel übernahm und über Saisonende hinaus Übungsleiter geblieben ist. "Ich sehe uns auf einem guten Weg", sagt Mehlem, dessen Jungs soetwas wie Aufbruchsstimmung versprühen. "Wir haben uns dieses Gefühl hat erarbeitet", weiß der Chefcoach. Im Lokal-Derby testeten die "Gallier" zum Abschluss gegen Katsdorf. "Das sind immer spannende Spiele. Auch wenn es ein Testspiel war, haben wir gezeigt, was wir können", unterstrich Mehlem nach dem 2:0-Sieg, bei dem Katsdorf den Gallneukirchnern über 90 Minuten hinterherlief. "Das ist jetzt aber kein Grund, um abzuheben", weiß Mehlem, der von seinen Jungs fordert: "Immer konzentriert arbeiten, das beginnt an der Seitenlinie und endet am Feld."