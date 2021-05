In die Pyhrn-Eisenwurzen zog es den Naturfreunde-Walding Bike Guide Herbert Schöttl. Vier Tage waren die 24 Naturfreunde-BikerInnen rund um Spital am Pyhrn unterwegs. Die Sportler waren im „Hotel Freunde der Natur“ bestens untergebracht und verköstigt.

Da das Wetter an diesen vier Tagen sehr schlecht voraus gesagt war und eher nach Regen ausschaute wurde immer in der Früh entschieden, welche Tour gefahren wird. Zum Glück konnten alle geplanten Touren gefahren werden und die Gruppe kam kein einziges Mal in einen Regenschauer. So wurde das Rohrauerhaus, das im Besitz der Linzer Naturfreunde steht genau so angefahren wie eine Tour über Roßleiten zum Gleinkersee, eine Runde um Oberweng und am letzten Tag von Windischgarsten zum Hengstpass und retour. Neben diesen Touren wurde einige Male in einem nahen Bikepark Technik trainiert.

Mit dabei war auch eine große Gruppe der Naturfreunde Weigelsdorf/Ebreichsdorf mit Bikeguide Christian, der Herbert Schöttl bei dieser Veranstaltung bestens unterstützte. Am Ende standen Unfall- und Pannenfreie 88 Kilometer am Tacho aber einiges über 3000 Höhenmeter. Nach den Biketouren wurden von einigen Teilnehmern die überschüssigen Kräfte an der Kletterwand im Naturfreunde-Hotel verbraucht.