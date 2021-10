GOLDWÖRTH. Die Sportunion Goldwörth startet am Nationalfeiertag, 26. Oktober den zweiten Versuch zur Eröffnung ihrer Indoor-Kunsteisbahnen. Im vergangenen Herbst fiel die Eröffnung aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. Zwei neue Eisbahnen im besten Zustand stehen in der witterungsgeschützten Stockhalle beim Sportplatz in Goldwörth zur Verfügung. Einer Birnstockpartie steht nichts im Wege – die beiden Bahnen eignen sich auch ideal für Vereins- und Ortsmeisterschaften. Der Zutritt ist aktuell nur unter den gültigen Corona-Regeln (3G) möglich. Heiß- und Kaltgetränke werden angeboten.

Reservierung

Der Reservierung funktioniert über eine Online-Buchungssystem auf der Vereinshomepage. Es gibt vier Zeitfenster in denen gespielt werden kann: 9 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15.30 Uhr, 15.30 bis 18.30 Uhr und 18.30 bis 21.30 Uhr. Die Kosten per Bahn kommen auf 40 Euro (3 Stunden).

Reservierung: www.uniongoldwoerth.at

Fragen werden via Mail unter eissport@uniongoldwoerth.at beantwortet