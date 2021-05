Lange musste das Bad Mühllackener Motorrad Talent Leo Rammerstorfer auf den Saisonauftakt der IDM (Internationale Deutsche Motorradmeisterschaften) warten. Aber letztes Wochenende präsentierte der 16-Jährige in Oschersleben (Deutschland) sein großes Talent. Der HTL-Schüler startet für das deutsche Freudenberg Racingteam auf einer KTM RC 390 R in der Klasse Supersport. Schon beim ersten Rennen zeigte Rammerstorfer groß auf und belegte im heiß umkämpften Rennen Platz acht. In diesem Rennen waren die besten Nachwuchsfahrer aus neun Nationen am Start.

Beim zweiten Rennen lief es nicht so gut, da streikte die Kraftstoffpumpe und Rammerstorfer verfolget den Zieleinlauf von der Box aus.

„Auch wenn ich im zweiten Rennen die Ziellinie nicht gesehen habe, bin ich mit dem ersten Rennwochenende der Saison sehr zufrieden. Es ist meine erste vollständige Rennsaison und im ersten Rennen gleich Platz acht. Das ist schon toll. Wir konnten alle Trainings in den Top-zehn beenden und haben unser Saisonziel somit schon am ersten Wochenende erreichen können. Auch in unserem Team bin ich super angekommen und die Zusammenarbeit macht extrem viel Spaß“, so das 16-jährige Nachwuchstalent.