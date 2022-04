Tourenvielfalt beim Alpenverein Ottensheim

Endlich ist die schwierige Zeit der letzten zwei Jahre vorbei und die

40 erfahrenen und ausgebildeten Übungs- und Tourenleiter des Ottensheimer Alpenvereins können ihren Mitgliedern und Bergfreunden wieder ein attraktives Programm bieten. Im umfangreichen Programm für die Saison 2022/23, das soeben erschienen ist, werden auch die vielen Vorteile präsentiert, die eine Mitgliedschaft beim Alpenverein bietet. „Neben Klettern in der Halle und am Fels, Mountainbike-Ausfahrten und Techniktraining stehen auch viele spannende Wanderungen am Programm“, so AV-Obmann Karl Retschitzegger.

Der Alpenverein Ottensheim hat sich in den 70 Jahren seines Bestehens zu einem attraktiven Verein entwickelt, wo die über 900 Mitglieder bestens betreut werden. Besonders stolz ist man beim AV auf das breite Angebot, das den Kindern und Jugendlichen geboten wird.

Viele Kinder und natürlich auch die Eltern sind von diesen interessanten Veranstaltungen begeistert.

Um am Berg richtig ausgerüstet zu sein, gibt es beim AV Klettersteigset`s, Steigeisen, Grödel, bis hin zu Pickel, Seile, Helme, LVS-Geräte, … zum ausleihen.

„Hör nie auf anzufangen, fang nie an aufzuhören. Unter diesem Motto ladet der Alpenverein alle ein, einfach dabei zu sein und mitzumachen“, so Karl Retschitzegger. Die Mitgliedschaft im Alpenverein ist sicher von Vorteil (Versicherung, Bergung, Ermäßigungen) ist aber nicht Bedingung.

Infos unter: https://www.alpenverein.at/linz-ottensheim