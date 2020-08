ÖSTERREICH/ZWETTL. Bauarbeiter bekommen die 6. Urlaubswoche künftig schon nach 20 und nicht so wie bisher erst nach 22 Arbeitsjahren. Das wurde vor kurzem auf Druck der SPÖ und auf Grundlage einer Bau-Sozialpartnereinigung im Parlament beschlossen. ÖGB-Regionalsekretär Klaus Pachner und der Zwettler SPÖ-Fraktionsobmann Herbert Enzenhofer freuen sich über diesen „großen Wurf", der gut für die Bauarbeiter, aber auch gut für die Baufirmen ist, die von erholten und motivierten Mitarbeitern profitieren. „Von dieser Novelle profitieren rund 150.000 Beschäftigte am Bau. Sie alle erreichen die 6. Urlaubswoche schon früher. Und das ist auch gut und wichtig, gerade wenn man bedenkt, wie hart die Arbeitsbedingungen am Bau gerade jetzt im Sommer sind“, sagt Pachner.

Druck für weitere wichtige Forderungen

Die SPÖ macht während der Sommermonate mit einer großen Flyer-Aktion auf diesen wichtigen Erfolg für die Bauarbeiter aufmerksam. „Wir wollen mit unserer Aktion aber auch Druck für weitere wichtige Forderungen der SPÖ in Sachen Arbeitszeit machen“, sagt Enzenhofer. In Zwettl wird derzeit bei hochsommerlichen Temperaturen die sehnsüchtig erwartete Infrastruktur für ein neu geschaffenes Bauland errichtet. Junge Zwettler freuen sich hier, in den nächsten Wochen mit der Errichtung ihres Eigenheims beginnen zu können. Für die Bauarbeiter hatten Herbert Enzenhofer und Klaus Pachner ein kühlendes Eis und Wasser mit dabei.