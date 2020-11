Am 24. November 2020 werden die bekannten Berufserlebnistage des Bezirkes Urfahr-Umgebung zu einer digitalen Lehrlingsmesse zusammengefasst. Den Besuchern werden umfassende Informations- und Beratungsmöglichkeiten rund um das Thema Bildung und Beruf geboten.

URFAHR-UMGEBUNG. Für WKO-Obfrau Sabine Lindorfer liegt der besondere Mehrwert der DIGI-Messe Jugend & Beruf darin, dass sich Jugendliche und deren Eltern sowie auch Lehrkräfte zeit- und ortsunabhängig informieren können. Die digitale Messe ist rund um die Uhr geöffnet. Das Angebot von Live-Chats ist allerdings von 9 bis 18 Uhr beschränkt. Die gesamte Messe und die Informationen bleiben über den eigentlichen Termin hinaus weiter digital verfügbar.

Knapp 50 Aussteller bieten vielfältiges Angebot

Ein umfangreiches Angebot, aus den Bereichen „Lehre und Ausbildungsbetrieb“, „Schule“ sowie aus der „Allgemeinen Berufsinformation“ steht digital zur Verfügung. WKO-Leiter Franz Tauber verrät, dass diese DIGI-Messe in drei Bereiche gegliedert ist. So können die Besucher die diversen Stände in der Messehalle besuchen, eine abwechslungsreiche Auswahl auf der Messebühne ansehen und im Bereich „Bildungs- und Berufsorientierung“ schmökern. Die Aussteller haben ihre Messestände individuell für die Besucher gestaltet. Neben den Firmendaten und Ansprechpartnern gibt es umfangreiche Infos über die angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten, Fotos und zum Teil sind auch Videos bei den Ständen auffindbar. Die Aussteller bieten eigene Text-Chats an und laden die Messebesucher somit ein, direkt unmittelbar ihre Anfragen an die Aussteller zu richten.

Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Abgerundet wird der Messebesuch mit einem Gewinnspiel. Wer bei seinem Messebesuch verschiedene Fragen beantworten möchte, kann im Rahmen eines Gewinnspiels tollr Preise gewinnen.