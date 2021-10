Tatkräftige und fachmännische Unterstützung bot ein Schülerteam der Tourismusschulen Bad Leonfelden (Baletour) beim upperfuture day des OÖ Tourismus im Event Resort Scalaria am Wolfgangsee.

BAD LEONFELDEN. Die Baletour-Schüler konnten in den Bereichen Küche und Service ihre fachliche Kompetenz unter Beweis stellen. „Ich bin begeistert von dem Können und der Einsatzbereitschaft unserer Schüler. Das bestätigt wieder einmal die Qualität der Ausbildung an den Tourismusschulen Bad Leonfelden“, ist Praxislehrer Stefan Sigmund überzeugt. Auch die gute Vernetzung der Schule mit der Wirtschaft zeigte sich durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung. Der upperfuture day ist das Leitevent des oberösterreichischen Tourismus. 300 Touristiker, Entscheidungsträger und Partner aus der Wirtschaft, dem Sport, der Kultur und der Landwirtschaft nutzten diesen Tag unter dem Motto „Echte Begegnungen“ dazu, sich über die Zukunft des Tourismus auszutauschen.