Der Gasthof Post in Hellmonsödt wurde kürzlich in der Kategorie "Indoor" als "Schönstes regionales Frühstücks-Platzerl" ausgezeichnet. Initiiert wurde die Aktion von Genussland Oberösterreich.

HELLMONSÖDT. In drei Kategorien (Indoor, Outdoor und an außergewöhnlichen Plätzen) konnten die Genussland-Gastronomen ihr besonderes Frühstücksangebot einreichen. Ziel der Aktion war es, das vielfältige Frühstücksangebot im Land sichtbar zu machen. Eine qualifizierte Fachjury bewertete die eingereichten Frühstücksangebote nach dem Speisen- und Getränkeangebot, der Location und Dekoration des Frühstücks-Platzls und dem Genussland-Faktor. Umso höher die Anzahl der integrierten Genussland-Produzenten im Frühstück, umso mehr konnten die Wirte punkten. Der Schwerpunkt liegt damit eindeutig auf regionaler Wertschöpfung. Ein weiteres Augenmerk wurde auf die Integration der Marke Genussland OÖ gelegt. „Saisonalität und Regionalität spielen auch beim Frühstück eine wichtige Rolle und sorgen bei der ersten Mahlzeit des Tages für gesunden Genuss. Mit ihren Angeboten machen die Gastronomen das Frühstück zu einem Erlebnis“, so Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.



Gäste konnten über Sieg mitbestimmen

Gäste konnten auf der Facebook Seite des Genussland Oberösterreich für ihr schönstes regionales Frühstücks-Platzl voten und so ein Frühstück bei ihrem Lieblingswirten gewinnen. Dieses Voting floss maßgeblich in die Endbewertung mit ein. „Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und eignet sich besonders gut zur Präsentation regionaler Produkte. Bei der Initiative konnten die Wirte ihre volle Kreativität und ihr Einfallsreichtum zeigen und treten als Botschafter von Regionalität auf“, so Margit Steinmetz-Tomala, Geschäftsführung Kulinarik Genussland Marketing OÖ.

Siegerehrung in kleinem Rahmen

Coronabedingt fanden die Siegerehrungen in kleinem Rahmen statt. Das Genussland Oberösterreich und Landesrat Max Hiegelsberger gratulieren dem Gasthof Post in Hellmonsödt in der Kategorie Indoor, dem Romantikhotel Almtalhof in Grünau im Almtal in der Kategorie Outdoor und dem Schloss Weinberg in Kefermarkt in der Kategorie „An außergewöhnlichen Plätzen“. Martin Rittberger vom Gasthof Post in Hellmonsödt zeigt sich hocherfreut über die Auszeichnung: „Wir sind fest verwurzelt im sonnigen Mühlviertel und unser Herz schlägt für die einfache, natürliche Wirtshauskultur. Diese Anerkennung für gute Lebensmittel wollen wir bei jeder Mahlzeit spürbar machen, auch beim Frühstück. Das verbindet uns eng mit den Zielen des Genussland OÖ und daher freut mich diese Auszeichnung auch besonders. Wir sind einerseits ein traditioneller Gasthof, lieben aber auch Überraschungen und Neuinterpretation der klassischen Wirtshauskultur. Gemäß unserem Motto: Wir sind so und ganz anders.“