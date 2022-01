Eine gute Work-Life-Balance und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden heutzutage für Arbeitnehmer immer wichtiger.



BEZIRK. In Urfahr-Umgebung sind hauptsächlich Klein- und Mittelbetriebe angesiedelt. Daher können die Unternehmen keine Betriebskindergärten oder ähnliches anbieten. Allerdings versuchen einige Firmen trotzdem, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Vor allem in der Baubranche ist das Arbeitszeitmodell "kurz-lang" beliebt. Beispielsweise Kapl Bau in Bad Leonfelden und Priesner Bau in Ottensheim ermöglichen ihren Mitarbeitern somit zwei Mal im Monat ein verlängertes Wochenende, da jeder zweite Freitag frei ist. Die Geschäftsführung des Winkler Markts verhandelt derzeit mit der Universität bezüglich einer Kindergarten-Kooperation. "Familienfreundlich heißt für uns aber nicht nur Betriebskindergarten. Unser Leitsatz lautet 'Der Markt mit der persönlichen Note'. So legen wir auch großen Wert auf den Umgang mit und unter den Mitarbeitern", sagt Geschäftsführer Josef Strutz-Winkler.

Auf lange Öffnungszeiten verzichtet

Es wird beispielsweise versucht, Arbeitszeiten so zu legen, dass Mütter oder Väter ihre Kinder noch in den Kindergarten oder die Krabbelstube bringen können. "Fällt jemand unvorhergesehen aus – was ja durch das Krankwerden der Kinder immer möglich sein kann – erinnern wir unsere älteren Mitarbeiter, wie es bei ihnen war und setzen somit auf Vernunft und Verständnis", erklärt Strutz-Winkler. Auch auf Öffnungszeiten bis 21 Uhr, wie es einige Handelsketten anbieten, wird bewusst verzichtet. "Das ist unserer Meinung nicht sinnvoll", sagt der Geschäftsführer. Am 8. Dezember sowie am heurigen Einkaufssonntag vor Weihnachten blieben die Tore der drei Winkler-Markt-Filialen in Gramastetten, Altenberg und Auhof ebenfalls verschlossen.