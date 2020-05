[f]Für die 40 Mitarbeiter[/f] des Maschinenrings Urfahr gab es während der Corona-Krise bisher weder Kurzarbeit noch Homeoffice. Sie erbringen seit dem Shutdown am 13. März systemrelevante Dienstleistungen, wie zum Beispiel Splittentfernung von den Verkehrsflächen zur Feinstaubminimierung, Assistenzleistung für die Maskenverteilung und Desinfektion vor und in Supermärkten, Reinigung und Desinfektion von Gebäuden, Unterstützung in Zentrallagern von Handelsketten, Hilfe für ältere Personen bei der Gartenpflege, Baumpflege in Parks, Koordination von Ernte- helfern und noch vieles mehr.

"Es war und ist für uns selbstverständlich in Krisenzeiten anzupacken", sagt Maschinenring-Chef Johannes Enzenhofer.