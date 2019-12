Nur noch bis Jahresende gibt es am Oberneukirchner Marktplatz den Nahversorger „Nah & Frisch“. Über 36 Jahre wurde das Geschäft von Helga und Felix Viertbauer geleitet.

Mit Freude, aber auch mit sehr großer Wehmut verabschiedet sich das Ehepaar Viertbauer in den wohlverdienten Ruhestand. Viel Zeit ihres Lebens haben sie im Geschäft, welches im Wohnhaus untergebracht war, verbracht. Sie haben es mit großer Leidenschaft und viel Engagement geführt.

Da die Situation der Nahversorger in kleinen Orten immer schwieriger wird, hat sich auch aus ihrer Familie leider kein Nachfolger gefunden. Nun schließt per Jahresende ein weiterer Nahversorger seine Pforten in Oberneukirchen. Den Verkauf von Tabakwaren übernimmt ab Jänner der ortsansässige Spar-Markt in der Waxenberger Straße. Wer die Lotto- und Totto-Annahmestelle nun in Oberneukirchen anbietet, ist noch offen.

Einige Daten zur Firmen-Chronik:

1920: wurde die Geschmischtwarenhandlung STÖLZLHAUS, Oberneukirchen 3 an die Großeltern Alois und Amalia Viertbauer übergeben.

1930: mussten noch alle Waren mit Pferdefuhrwerken von Linz nach Oberneukirchen transportiert werden

1952: Übernahmen die Eltern, Felix und Karoline Viertbauer, den Betrieb.

1971: Wurde das neue 550 m² große Selbstbedienungsgeschäft eröffnet

1983: Felix und seine Frau Helga Viertbauer führen den Nahversorger

1987: Umbau von Feinkost und Obstabteilung, um den Kunden noch mehr Frische und Qualität zu liefern

Seit 1983: Beschäftigte Viertbauer 36 Angestellte und bildete 12 Lehrlinge aus.

Am letzten Öffnungstag, am Silvestertag freuen sich Felix und Helga Viertbauer mit ihren Kunden, Freunden und Bekannten noch bei Freibier anzustoßen.