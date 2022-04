Von 28. März bis 2. April 2022 trafen bei der OÖ Job Week, einer Initiative der Wirtschaftskammer OÖ, Arbeitnehmer auf Arbeitgeber. Auch die Firma Priesner Bau GmbH war dabei und gab direkt im Betrieb Einblicke in den spannenden Berufsalltag.

OTTENSHEIM. Das Ottensheimer Familienunternehmen Priesner Bau GmbH ließ sich einiges einfallen: Direkt im Headquater gab es Einblicke in den abwechslungsreichen

Berufsalltag und auf den besuchten Baustellen konnte man das „Real Life“ sehen und ausprobieren.

Schüler schnupperten Bau-Luft

Neun Schüler der Mittelschule Ottensheim kamen, um vielleicht auch zu bleiben: Die Interessenten für einen Job am Bau bewiesen handwerkliches Geschick und brachten Freude an der Bewegung in der frischen Luft mit. Nach dem Motto „Deine Zukunft ist unsere Baustelle“ ist die Firma Priesner Bau GmbH stets auf der Suche nach motivierten Lehrlingen, die neben innovativen Ausbildungsmethoden auch in den Genuss einer Menge Benefits kommen wollen. „Die Ausbildung zum Facharbeiter ist für uns selbstverständlich. Darüber hinaus ist es uns wichtig, die jungen Menschen beim Erwachsenwerden zu begleiten. Unser Ziel ist, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter nach Abschluss der Lehre sein Traumhaus eigenständig errichten kann“, so Herbert Hierschläger, Lehrlings-Coach bei Priesner Bau.