WALDING. Die Grenzen sind wieder offen, die Fachkräfte stehen bereit. Vor allem jene, die von großen Unternehmen während des Lockdowns freigestellt wurden, warten auf ihren nächsten Einsatz. „Jetzt ist die beste Zeit, auch für kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) sich gut ausgebildete und erfahrene Fachkräfte mit großteils guten Deutschkenntnissen zu sichern“, sind Martin Brunnbauer und Dominik Burgstaller, Gründer und Geschäftsführer des Waldinger Start-Ups FYLP – Find Your Leasing Partner überzeugt. Mit der gleichnamigen Website www.fylp.at schaffen die beiden das bislang fehlende Bindeglied zwischen KMU mit kurzfristigem Personalbedarf und qualifizierten Arbeitskräfteüberlassern. Die Anfragen sind äußerst vielfältig. Vermittelt werden konnten so bereits Fachkräfte für das Büro, das Lager und den Bau, aber auch für die Landwirtschaft und Kfz-Werkstätten.

In drei Schritten zu neuem, qualifiziertem Personal

Mit FYLP müssen Unternehmen mit Personalbedarf nicht erst nach Anbietenden suchen und diese einzeln kontaktieren. Mit einer Anfrage erhalten sie kostenlos Zugang zu zahlreichen Arbeitskräfteüberlassern mit einem Personalpotenzial von bis zu 25.000 Fachkräften alleine in Oberösterreich und mehr als 100.000 Fachkräften österreichweit. Jede Anfrage wird automatisch und gezielt nach Branchen an die bei FYLP registrierten Arbeitskräfteüberlasser weitergeleitet. Das anfragende Unternehmen wählt aus den Profilen jene aus, zu denen es Angebote einholen möchte. Ab sofort läuft die Kommunikation direkt und ein Vertrag wird abgeschlossen.

Über FYLP

FYLP steht für „Find Your Leasing Partner“. Die FYLP OG wurde im Frühjahr 2019 von Kommunikations- und Relocation-Experte Martin Brunnbauer und Web-Developer Dominik Burgstaller in Walding gegründet. Fachlich unterstützt werden die beiden vom Zeitarbeits-Experten Andreas Haider, der seine Erfahrung sowohl als Personalsuchender als auch als Arbeitskräfteüberlasser einbringt. Das erste Produkt, die Website www.fylp.at, ist das bislang fehlende Bindeglied zwischen KMU mit kurzfristigem Personalbedarf und qualifizierten Arbeitskräfteüberlassern. Hier finden personalsuchende Unternehmen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu qualifizierten Arbeitskräfteüberlassern. So können sie rasch auf Kapazitätsengpässe oder neue Aufträge reagieren.