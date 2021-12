Die Weihnachtsstimmung in Bad Leonfelden ist gut. Handel und Gastronomie starten ab 17. Dezember durch.

BAD LEONFELDEN. Nach dem Corona-Lockdown öffnet am Freitag, 17. Dezember auch Oberösterreich sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens. Vor allem der Handel und die Gastronomie erhoffen sich eine Woche vor dem Heiligen Abend das entgangene Weihnachtsgeschäft ein wenig aufzuholen. Die Gastronomie der Kurstadt, wie zum Beispiel der Leonfeldner Hof, hatte auch während des Lockdowns zumindest einen Abholservice. "Sehr unter den Lockdowns zu leiden hatten der Hole City Store, die Buchhandlung Frick, Regina Schuh oder der Dekoladen vanaht", erklärt Wirtschaftsbund-Obfrau Elisabeth Haiböck.

"Hole City Store"

Der "Hole City Store" auf dem Stadtplatz hat für die Öffnung am 17. Dezember die Weihnachtstische wieder in Schuss gebracht. Das Weihnachtsgeschäft lässt sich natürlich nicht mehr ganz aufholen. "Unsere Lager sind voll mit Weihnachtsware. Wir werden in allen Bereichen bis zu 30 Prozent Rabatt geben", sagt Isabella Katzmayr, eine der beiden Hole-Geschäftsführerinnen. "Man muss aber schon sagen, dass die Kunden während Corona auf uns Rücksicht nehmen und regional kaufen, anstatt bei Amazon zu bestellen", so Katzmayr. Den Leuten sei bewusst, dass auch Arbeitsplätze dranhängen würden und Amazon in Österreich keine Steuern zahle. Auf einen Online-Handel hatte der Hole City Store nicht umgestellt. "Der Aufbau eines Online-Katalogs zahlt sich für uns nicht aus. Da bräuchten wir eine eigene Logistik für den Paketversand und für die Pakete, die wieder zurückgeschickt werden." Der Hole City Store vertraut auf seine Stammkunden. Gerade bei den Geschenk- und Dekoartikeln hat Hole das Alleinstellungsmerkmal in der Region. Viele Kunden kommen beispielsweise auch aus Freistadt.

Belebter Stadtplatz

Im Vergleich zu anderen Ortskernen im Mühlviertel ist der Leonfeldner Stadtplatz sehr belebt. Die Geschäfte haben ihre Vorderfront mit "Zunftbäumen" geschmückt. Der Stadtplatz ist mit der Weihnachtsbeleuchtung und der Weihnachtskrippe ein häufiges Fotomotiv und wird oft auf den Social-Media-Kanälen gepostet. Darauf ist Bürgermeister Thomas Wolfesberger (ÖVP) stolz. Auch die Gastronomie am Stadtplatz ist gut aufgestellt. Neben dem Café Kastner gibt es mit dem Leonfeldner Hof ein traditionelles Wirtshaus. Darüber hinaus bieten die Café-Bar Peters (Pizza und Burger) und die Pizzeria Hewal Kulinarisches – nicht zu vergessen das Latino-Pub. "Die Vielfalt am Stadtplatz ist groß und reicht von Mode, Büchern, Stoffen bis zu Spielwaren. Auch eine Schmuckstube haben wir. Es gibt nur wenig Leerstände", betont Wolfesberger. Zum Beispiel stand die VKB-Bank nicht lange leer – der Nahversorger s’Kranzl hat sich anstelle der Bank gut etabliert. s’Kranzl bietet Produkte aus der Region an, wenn möglich in Bioqualität. Außerdem verkaufen hier regionale Künstler zum Beispiel Tücher, Geschnitztes oder Blaudruckmode. Ein regionales Weihnachtsgeschenk könnte man hier finden.

Kürzeste Fußgängerzone

Durch den Nahversorger s’Kranzl konnte die Absiedlung des Billa-Marktes vom Stadtplatz an den Ortsrand kompensiert werden. Im alten Billa-Gebäude werde sich voraussichtlich ein Geschäft mit Start-up-Charakter ansiedeln, wie der Bürgermeister verriet. Aus der 50 Meter langen Bräu-hausgasse will Wolfesberger eine Fußgängerzone machen. "Die kürzeste Fußgängerzone des Mühlviertels", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Innerhalb der Ortstafeln

Am Stadtplatz gibt es noch zwei Bäckereien und eine Fleischhauerei. Das ist heutzutage auch schon selten. "Und wir haben das Elektrogeschäft Hengster innerhalb der Ortstafeln. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit", weiß die Leonfeldner Wirtschaftsbund-Obfrau. Das einzige was in Bad Leonfelden ein wenig abgeht, ist der Sporthandel. Die Leonfeldner Kommunalpolitik achtet sehr auf einen belebten Ortskern und verhinderte, dass große Handelskonzerne das neue INKOBA-Gewerbegebiet beim Kreisverkehr für sich vereinnahmen. "Dadurch haben wir den Eurosparmarkt innerhalb der Ortstafeln und nicht im INKOBA-Gebiet", betont Elisabeth Haiböck.