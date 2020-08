OTTENSHEIM. Er ist 10 ½ Jahre, heißt Michael Eidenberger aus Ottensheim und freut sich schon sehr darauf, wenn er in einigen Tagen endlich die Neue Mittelschule in Ottensheim besuchen kann. Langeweile kannte er während der Ferienzeit absolut keine. Michi nützte jede Minute, um bei seinen geliebten Tieren (Katze, Hühner und 15 Kamerunschafe) zu sein, um mit seinem Rad einige Runden zu drehen oder an den heißen Tagen Abkühlung im Bad zu finden.

Worin sich Michi aber ganz gravierend von anderen Gleichaltrigen unterscheidet, ist die Tatsache, dass er schon als Kleinkind ganz fasziniert vom handwerklichen Geschick seines Vaters und seines Onkels war. Bei jeder nur denkbaren handwerklichen Arbeit schaute er ihnen vom Anfang bis zum Schluss gebannt zu und versuchte dann – unter deren fachkundiger und geduldiger Anleitung – ihr handwerkliches Geschick selbst auch zu probieren.

So konnte man ihm denn auch mit einem kindgerechten Akkuschrauber, einem Akku-Fuchsschwanz, einer Werkbank mit Ständerbohrmaschine, einer Dekopiersäge usw. schon im zarten Kindesalter die größte Freude machen.

Drechselbank

Derzeit verbringt Michi jede freie Minute unter den gestrengen und achtsamen Augen seines Onkels an der Drechselbank (!) und hat längst den Dreh heraussen, wie man aus einem derben Holzklotz mit viel Geduld, Aufmerksamkeit und Können wunderbare Schüsseln entstehen lassen kann, die er dann seiner Mutter, Oma oder an Verwandte verschenkt. Sein inzwischen erlangtes Fachwissen am handwerklichen Sektor ist dem von Alterskollegen um Jahre voraus.

Weiß man um die Tatsache, dass alleine in Oberösterreich bis 2030 ca. 130.000 (!) Fachkräfte fehlen könnten/werden, weiß man um die Tatsache, dass die bereits derzeit österreichweit fehlenden 165.000 Fachkräfte den Staat jährlich ca. 3,5 Milliarden kosten, dann ist Michael zumindest ein winziger Hoffnungsschimmer. Was sicherlich fix ist, dass er mit seinem vom Kleinkindalter an geförderten handwerklichen Geschick kaum einmal Arbeitsplatzprobleme bekommen wird …