Am Dienstag starteten die scharfen 2G-Kontrollen im Handel. Einzelhändler sind ab sofort verpflichtet, von Kunden einen Nachweis der Impfung oder Genesung zu verlangen. Die Regel gilt auch in Dienstleistungsbetrieben.

URFAHR-UMGEBUNG. "Dies ist für uns absolut machbar", sagt Isabella Katzmayr vom Hole Citystore in Bad Leonfelden. Alles sei besser als ein erneuter Lockdown. "Wir kontrollieren schon beim Bedienen der Kunden mit Hilfe einer App", wie Katzmayr erzählt. Die sogenannte „Green Check App“ kann als Website oder App auf das Filialhandy geladen werden. Mit der Kamera scannt man den QR-Code des grünen Passes.

Gabauer setzt auf die Vernunft

Die Gallneukirchner Unternehmerin Gisela Gabauer hält die Regelung, die vorschreibt spätestens an der Kassa zu kontrollieren, für verdreht. "Das macht doch keinen Sinn, wenn der Kunde die Waren zurückgeben muss und bereits im Geschäft war", sagt Gabauer. Für kleine Betriebe sei die Kontrolle ihrer Meinung auch schwieriger durchzuführen. "Wir hoffen auf die Vernunft der Kunden. Beim Eingang unserer Geschäfte bitten wir mit Plakaten, sich bei der Kassa auszuweisen", so die Geschäftsfrau. Bis jetzt habe das gut funktioniert. "Es wird sicherlich auch zu Diskussionen kommen. Ich habe mit meinen Mitarbeitern aber intensiv darüber gesprochen. Wir werden uns bemühen, höflich zu bleiben und so Dispute zu umgehen", meint Gabauer. Schwierig werde es, wenn beispielsweise eine Gruppe Kinder das Geschäft besucht, wie es öfters vorkommt. "Hier weiß ich noch nicht genau, wie wir vorgehen. Das wird aber die Zeit zeigen", so Gabauer.

Geschäfte der Grundversorgung ausgenommen

Ausgenommen von der 2G-Regel sind weiterhin Geschäfte der Grundversorgung wie beispielsweise der Lebensmittelhandel, Drogerien oder Apotheken sowie Click & Collect. Das heißt auch Ungeimpfte können weiterhin ihre vorbestellte Waren abholen.

Kunden denken regional

Im Rückblick verlief das Weihnachtsgeschäft im Bezirk sehr unterschiedlich. Isabella Katzmayr zeigt sich sehr zufrieden. "Wir haben mit Aktionen gelockt", so die Geschäftsfrau. Man merke, dass die Menschen regionaler denken. "Unsere Kunden haben auf die Öffnung gewartet und dann auch wirklich gut eingekauft", sagt Katzmayr. Auch der außertourliche Einkaufssonntag, 19. Dezember, war für den Hole Citystore ein Erfolg.

Internethandel war spürbar

Das Spielwarengeschäft von Gabauer spürte heuer den Internethandel mehr als sonst. "Den Kunden war es zu unsicher, ob sie in der Woche vor Weihnachten noch die gewünschten Spiele und Spielwaren erhalten. Daher wurde viel im Internet bestellt", sagt Gabauer. Der Einkaufssonntag war zufriedenstellend. "Es sind einige Kunden gekommen. Aber auch hier wurde auf kleine Betriebe wieder wenig Rücksicht genommen, denn schließlich muss man das Ganze auch vergüten", wie die Gallneukirchnerin meint.