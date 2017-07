2 Karten für das Kornmandlfest gewinnen

ALTENBERG. Von Freitag, 28. Juli bis Sonntag, 30. Juli, geht wieder das Kornmandlfest in Altenberg über die Bühne. Der Preisingerstadl wird in eine einzigartige Partylocation auf drei Stages verwandelt. Am Freitag feiern die Jungs von Volume ONE eine coole Partynacht mit den Besuchern. Am Samstag geht’s weiter mit der Liveband XDREAM. Außerdem sind im Discozelt wieder die DJs von Volume ONE präsent. Für eine tolle Frühschoppenstimmung am Sonntag sorgen die Musikanten von der „Brautstehlermusi“. Natürlich gibt es auch kulinarische Schmankerl und einen Bewerb im Bierkistenkraxln.