Autor Thomas Baum kommt nach Gallneukirchen

GALLNEUKIRCHEN. Die Bücherinsel in Gallneukirchen lädt am Freitag, 13. Oktober um 19 Uhr zur Lesung von Thomas Baum, der seinen Krimi „Donau so rot“ vorstellt. Lassen Sie sich in die Welt verschrobener Charaktere und liebevoller Figurenzeichnung entführen. Baums spannender Krimi rund um eine Hochzeitsreise auf einer Donau-Kreuzschifffahrt wurde in den Medien als „Gustostückerl aus Meisterhand“ gelobt. Eintritt: 5 Euro