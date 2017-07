Bayrische Seen mit dem Seekajak

Wir starten am Samstag, 12. August 2017 in der Früh und fahren direkt zum Chiemsee. Nach einer kleinen Stärkung geht’s raus aufs Wasser! Frauenchiemsee, Krautinsel, Herrenchiemsee und Endstation ist Breitbrunn. Dort werden wir abgeholt, es bleibt jedoch Zeit für einen Rundgang oder Kaffee. Am Abend fahren wir ins Quartier. Wir suchen wieder ein gemeinsames Quartier aus, die Buchung ist dann selbständig durchzuführen. Am Sonntag, 13. August umrunden wir den Tegernsee und suchen uns ein nettes Plätzchen für eine Pause. Übernachtung ist im gleichen Quartier, wer möchte, kann am Abend nach Bad Tölz fahren, ansonsten zur freien Verfügung oder gemeinsames Abendessen im Bräuhaus. Am Montag, 14. August fahren wir in der Früh weiter zum Starnbergersee. Dort gibt es eine schöne Tagestour. Am Dienstag, 15. August geht es weiter zum Waginger See nahe Salzburg, wir paddeln eine nette Runde und fahren nach einer kleinen Stärkung zurück nach Ottensheim.: Selbstanreise bzw. Fahrgemeinschaften; Bootstransport inklusiv

Euro 298,--/ Person(mind. 6 Teilnehmer-innen, max. 10) Verleih Seekajak, Paddel, Schwimmweste, ev. Spritzdecke: 30,-- für die ganze Tour: leichte Sportkleidung, Wechselkleidung, Handtuch, Getränk; auf den Booten befinden sich wasserdicht Fächer, wo Kleidung und andere Utensilien trocken untergebracht werden können.: Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung. Sobald der Betrag einbezahlt ist, ist die Anmeldung verbindlich. Bitte geben Sie bei der Anmeldung bekannt, ob Sie auch ein Boot ausleihen wollen, das Kontingent ist begrenzt. Anmeldung bis spät. 5. August 2017. Tel. 0664 76 40 920 oder 0664 213 02 89 oder office@kayak-connection.at mittels Formular Anmeldung Bayr. Seen