Befreiungsfeier mit Stadtkapellchen und Föderl-Schmid

Das Mauthausen Komitee lädt am Sonntag, 14. Mai, um 18.30 Uhr aus Anlass der Befreiung des KZ Mauthausen im Mai 1945 zur alljährlichen Feier beim Mahnmal für den Frieden in Gallneukirchen ein.

GALLNEUKIRCHEN. Für die Festansprache konnte die Chefredakteurin der Tageszeitung "Der Standard" Alexandra Föderl-Schmid gewonnen werden. Das Mauhausen Komitee mahnt jedes Jahr gegen das Vergessen.

Eine Wortcollage gemeinsam mit Jugendlichen der katholischen Pfarre Gallneukirchen und die musikalische Gestaltung durch das Stadtkapellchen Gallneukirchen sind die Beiträge aus Gallneukirchen.



Die Wortcollage berichtet, wie in der Gesinnung von Internationalität und Solidarität Gefangene im KZ Mauthausen Kinder-Haftkameraden retteten. Dann wird aus der Biographie des ehemaligen Soldaten Heinz Lischke berichtet, wie er in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft von Bürgern Russlands barmherzige Hilfe und Einsicht zur Umkehr erfahren hat. Heinz Lischke musste von hier, vom Ort des Mahnmales den Weg in die sowjetische Kriegsgefangenschaft antreten. Der nun 90-jährige Pastor Lischke wird an dieser Feier teilnehmen. Der dritte Teil der Wortcollage wird ein Appell an Internationalität in unserer Zeit sein.