OTTENSHEIM. Die IG-Welt (Initiative für eine gerechte Welt) Ottensheim lädt am Montag, 8. Mai, um 19.30 Uhr, in Zusammenarbeit mit dem Welthaus und der Katholischen Frauenbewegung zur Begegnung mit Gästen aus Guatemala zum Thema „Mut.Macht.Gesellschaft“ in den Gasthof zur Post ein.In keinem anderen Land in Lateinamerika ist die Schere zwischen Arm und Reich so groß wie in Guatemala. Die Gäste in Ottensheim sind Rosario No’j Xoyon und Mariola Vicente Xiloj. Sie erzählen, wie sie sich in ihrer Heimat Guatemala für die Rechte der indigenen Mehrheitsbevölkerung einsetzen und wollen im Anschluss diskutieren.Mehr Infos: Welthaus