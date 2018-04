BioRegion Mühlviertel bei Ruder Weltcup in Ottensheim vertreten

25.04.2018, 16:45 Uhr

Speckknödel, Gemüsecurry, Käsegriller und verschiedene Mehlspeisen – das alles und noch viel mehr gibt es auf dem kulinarischen Marktplatz beim Weltcup in Ottensheim.

Mühlviertler Charme und Musik

OTTENSHEIM. Beim Ruder-Weltcup in Ottensheim, von 21. bis 24. Juni 2018 wird eine ausgewählte kulinarische Entdeckungsreise durch das Mühlviertel geboten. Knapp zehn Betriebe aus der BioRegion Mühlviertel übernehmen die kulinarische Versorgung und bieten Speisen und Getränke an. Die biologische Palette geht von traditionellen Bratwürsteln über mediterrane Quiches, bis hin zum regionalen Bier.Der "Kulinarische Marktplatz" bietet eine gemütliche Atmosphäre und Live-Musik im Mühlviertler Charme – das optimale Rahmenprogramm zu einem spannenden sportlichen Großevent. „Für die BioRegion ist der Ruder-Weltcup in Ottensheim aus vielen Gesichtspunkten sehr attraktiv. Neben der kulinarisch attraktiven Location an der Donau, bietet es die perfekte Möglichkeit den Sport mit dem Lifestyle zu verknüpfen. Beides vermittelt ein Gefühl der Leichtigkeit. Die Partner der BioRegion bieten ausschließlich hochqualitative regionale Produkte an,“ freut sich der Obmann der BioRegion Mühlviertel Klaus Bauernfeind über die Zusammenarbeit.

Bio für Zuseher und Atlethen

RUDER-WELTCUP 2018/ Vorläufiger Zeitplan



Der Familienbetrieb Biohof Rudlstorfer ist einer der Hauptversorger des Kulinarischen Marktplatzes beim Ruder-Weltcup. Mit einer eigens kreierten Energie-Mahlzeit für Spitzenathleten sollen auch die Zuseher in den Genuss einer „Sportlerkost“ kommen. Eine Mischung aus Fleisch- und Gemüselaibchen im Zusammenspiel mit Nudeln sowie Pesto und Gemüse, bieten einen ausbilanzierten kulinarischen Hochgenuss. Dabei wird ausschließlich auf regionale Produkte zurückgegriffen. „Ich bin sehr stolz als Botschafter der BioRegion beim Ruder-Weltcup aufzutreten. Die BioRegion ist ein tolles Miteinander der Mühlviertler Betriebe. Beim Ruder-Fitnessteller, sowie auch bei unseren anderen Gerichten, verwenden wir regionale und biologische Produkte. Das Fleisch stammt aus unserer eigenen Fleischerei,“ zeigt sich Johann Rudlstorfer vorfreudig.Tickets für die kulinarische Entdeckungsreise durch die BioRegion Mühlviertel in gemütlicher Atmosphäre am Weltcup-Wochenende gibt es hier:: http://bit.ly/RWC-Tickets Die Athleten selbst werden beim Ruder-Weltcup vom Cateringunternehmen „Chefpartie“ mit hochkalorischen Menüs versorgt. Die Spitzenköche setzen dabei, wie auch die BioRegion Mühlviertel, auf biologische und regionale Produkte. Selbst über die Grenzen des Landes hinaus wird die Art der Gästebewirtung von Chefkoch Andreas Birngruber, die weit über dem reinen "Speisen servieren" anzusiedeln ist, geschätzt.Donnerstag, 21. Juni 2018, 17:30 – 19:00 Uhr: Vorläufe – Eintritt freiFreitag, 22. Juni 2018, 9:00 – 17:30 Uhr: Vorläufe und Hoffnungsläufe – Eintritt freiSamstag, 23. Juni 2018, 9:00 – 18:30 Uhr: Semifinali, Finali C, D und A, B (Para) – Wochenend-Tickets für Sa+SoSonntag, 24. Juni 2018, 8:30 – 13:00 Uhr: Finali B und A - Wochenend-Tickets für Sa+So