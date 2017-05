Brotbackofen bauen

Bei der Steublmühle in Gramastetten wird in einem Workshop einBackofen gebaut.Alle Interessierte sind dazu herzlich eingeladen.Termin 12.Mai Ab 15 Uhr bei der Steublmühle in der Gengerstrasse 15Anmeldungen bei Josef Wögerbauer 0681 / 20 22 99 54Nähers auf: https://brotbacken-lernen.jimdo.com