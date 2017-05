Chorgesänge unterwegs

Unter dem Motto „Chornetto to go“ kündigt das Ensemble CHORnetto aus Ottensheim ein Konzert von besonderer Art an: Das Publikum wird in keinem Saal Platz nehmen, sondern sich mit den 16 Sängerinnen und Sängern auf den Weg machen und vom Schloss Ottensheim aus an vier verschiedene Plätze im Ortskern wandern, um dort spezielle Musikstücke zu genießen.

Die künstlerische Leitung hat der Linzer Domkapellmeister Josef Habringer, der von der Idee nicht lange überzeugt werden musste. „In einer Zeit, in der Musik immer mehr digital und über Ohrstöpsel gehört wird, ist es umso reizvoller, sie wieder mit besonderen Raumerlebnissen zu verbinden“, freut sich Habringer auf das Projekt.

Die Stücke sind auch thematisch auf die jeweiligen Orte abgestimmt. Der Bogen reicht von sakralen Lobliedern in der Schlosskapelle über Höhenklänge in der Pfarrkirche bis zum Balkongeflüster im Hinterhof.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird die Veranstaltung zweimal durchgeführt: am 2. und 3. Juni 2017 jeweils um 20 Uhr. Karten können online reserviert werden über www.chornetto.ottensheim.at