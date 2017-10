Dwayne Johnson werkelt fleißig am "Fast" Spin off und sucht Darsteller

12.10.2017, 11:13 Uhr

Vor wenigen Tagen wurde nun von Universal das Spin off offiziell bestätigt und die Rechnung für die Mutterreihe sofort präsentiert. Der neunte Teil von „FF“ wurde zugunsten des Ablegers von 2019 auf 2020 verschoben und trifft damit genau den Nerv der Befürchtung Gibsons.Die meisten Kollegen Johnsons dürften darüber nur wenig amused sein und befinden sich derzeit in Verhandlungen mit Dwayne Johnson, der Teile der Stammbesetzung überzeugen will, doch ihren Cameo Auftritt zu absolvieren. Ein Fixstarter, der schon im Vorfeld dafür bestätigt wurde, ist Jason Statham.So Johnson im Interview:Wie sich das Projekt im Endeffekt gestaltet, wird sich noch zeigen, aber die Aussagen Johnson`s legen nahe, dass er neue Figuren einführen will und der Reihe damit (dringend benötigten) frischen Wind verleihen will. Es bleibt spannend.Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total